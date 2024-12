Conselheiro Flávio Kayatt é eleito o novo presidente do TCE-MS

Mary Vasques

A chapa única formada pelo conselheiro Flávio Kayatt para presidência, Jerson Domingos para a vice-presidência e Marcio Monteiro para a corregedoria-geral, foi eleita com unanimidade dos votos, em Sessão Especial, realizada na manhã desta quarta-feira, 18 de dezembro. O novo Corpo Diretivo do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul foi eleito para o biênio 2025-2026. A sessão também deu posse ao novo corpo diretivo, com efeitos jurídicos a partir do dia 1º de fevereiro de 2025.



Logo após a apuração, o corregedor-geral eleito do TCE-MS, conselheiro Marcio Monteiro, destacou que a eleição ocorreu por questões regimentais e que se alegra com o novo presidente, o colega conselheiro Flávio Kayatt, eleito para exercer a presidência da Corte de Contas para o próximo biênio. Ele também fez questão de fazer uma deferência especial ao presidente Jerson Domingos, ressaltando que foi uma gestão que marcou um momento na instituição.



“É reconhecido por todos que o avanço durante esses dois anos de sua gestão, presidente Jerson Domingos, não foi ‘a galope’, ele foi ‘a jato’. Tivemos realmente um avanço que surpreendeu a todos nós. E essa é uma grande marca que vossa excelência deixa do período de sua gestão. E não só isso, deixa também a marca na relação humana com todos os servidores, onde passamos a ter uma casa ainda mais integrada e fraterna”, enfatizou o conselheiro Marcio Monteiro.

O procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Junior, também destacou os avanços durante a gestão do presidente Jerson Domingos. “Deixo à vossa excelência os meus agradecimentos e os agradecimentos do Ministério Público de Contas pela gestão à frente do TCE, dirigindo-o na plenitude de sua missão”.



Em seu discurso, Dr. João Antônio também parabenizou o novo presidente eleito, Flávio Kayatt, fazendo votos de uma boa gestão. “Hoje, vossa excelência, inicia mais uma etapa vitoriosa vida pública, e esses atributos o credenciam a um mandato profícuo de realizações. Faço votos, conselheiro Kayatt, de um biênio produtivo, e que vossa excelência tenha dias felizes no exercício da presidência do Tribunal de Contas”.



O conselheiro Jerson Domingos fez um discurso emocionado e destacou que o sentimento é de dever cumprido e de gratidão, pontuando ao presidente eleito a importância da continuidade dos projetos e programas bem-sucedidos da Corte de Contas de MS, como o Programa pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância.



“Agora você é o atacante [conselheiro Flávio Kayatt] e você já assume um time pronto e entrosado. E não há no Brasil, um time que possa se equiparar com o do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Sou muito orgulhoso por fazer parte dessa equipe, e a responsabilidade da direção cabe agora a vossa excelência. Hoje não há tristeza, o momento é de alegria, de reflexão e de expectativa de uma vida e de uma administração que poderá ser ainda muito melhor. Estes são os meus agradecimentos a todos vocês”.



Sorteio das Câmaras



A sessão especial foi marcada pelo sorteio da integração dos conselheiros nas Câmaras para o próximo biênio. A Primeira Câmara ficou composta pelos conselheiros Flávio Kayatt, Osmar Jeronymo e pelo conselheiro substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel. Já a Segunda Câmara ficou composta pelo conselheiro Marcio Monteiro e os conselheiros substitutos Célio Lima de Oliveira e Patrícia Sarmento.

*Olga Cruz