Conselheiro Jerson Domingos é eleito presidente do TCE-MS

Novo presidente concluiu o discurso de agradecimento reafirmando que o TCE-MS é um órgão auxiliar da administração pública / Divulgação

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realizou em Sessão Especial na manhã desta sexta-feira, 24 de fevereiro, a eleição dos Membros do Corpo Diretivo do TCE-MS para o biênio 2023-2024.

Com a presença de conselheiros, servidores, autoridades e familiares, a chapa, composta pelos conselheiros Jerson Domingos para a presidência; Flávio Kayatt para a vice-presidência; e Osmar Domingues Jeronymo para a corregedoria-geral, foi eleita com unanimidade dos votos.

Logo após a apuração dos votos, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Junior, fez uso da palavra para parabenizar o novo presidente e destacar os novos desafios. “Cabe nesse momento a construção da nossa nova nação e quando me refiro a nossa nação, quero dizer, especificamente, o Tribunal de Contas do Estado. Vossa Excelência traz na alma a sabedoria e o eterno dom da boa governança”.

O presidente eleito do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, fez questão de agradecer aos servidores presentes, ressaltando que é muito bom ver o brilho nos olhos de cada um. “ A vinda a esse Plenário mostra que todos acreditam que esse Tribunal é muito grande e têm orgulho de ser servidores”.

Ele ainda afirmou que “o desafio quanto mais difícil, mais honroso e me cabe nesse momento honrar mais do que nunca o nosso Tribunal, que todos nós nos orgulhamos. Quero conclamar, nesse momento, todos os servidores dessa Casa. A responsabilidade não recai apenas sobre a minha pessoa, mas sim sobre cada um de vocês. Acredito que nós teremos dois anos repletos de resultados positivos, respondendo aos nossos jurisdicionados com a possibilidade de desenvolver um grande trabalho”.

O novo presidente concluiu o discurso de agradecimento reafirmando que o TCE-MS é um órgão auxiliar da administração pública. “Temos que ter uma cumplicidade com nossos jurisdicionados para colaborar no bom aplicar do dinheiro público, os gestores têm que ver o TCE como seu órgão auxiliar e não repreendedor. Temos que nos somar a administração pública para que ela possa cada dia mais aplicar o dinheiro para melhorar a qualidade de vida do cidadão”.

Empossado no cargo de conselheiro do TCE-MS em 28 de janeiro de 2015, o conselheiro Jerson Domingos foi vice-presidente da Corte no biênio 2021-2022 e estava ocupando, provisoriamente, a presidência da Corte desde dezembro do ano passado.

O novo presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, também foi deputado estadual por 5 mandatos, de 1995 a 2015, e presidiu a Assembleia Legislativa por 4 vezes, de 2007 a 2014.