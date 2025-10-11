Acessibilidade

11 de Outubro de 2025 • 15:21

Buscar

Últimas notícias
X
Política

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Nioaque elege nova diretoria

Nova gestão assume com foco no fortalecimento da agricultura familiar e na ampliação de projetos até o fim do ano

Redação

Publicado em 11/10/2025 às 08:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nova equipe na diretoria / Divulgação

O CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável) de Nioaque elegeu sua nova diretoria para o próximo mandato durante reunião realizada na manhã desta sexta-feira (10), no salão do CRAS. O encontro marcou o início do processo de reestruturação do órgão, considerado essencial para o fortalecimento da agricultura familiar no município.

A nova diretoria é composta por Vanusa Gonçalves Garcia, presidente; Marilaine Mendonça Viana, vice-presidente; e Vando Quevedo Andrea, secretário.

Durante a reunião, também foram iniciadas as discussões sobre a elaboração do Regimento Interno do Conselho, que deverá ser homologado pelo prefeito municipal. Outro ponto de destaque foi o debate sobre os avanços do Programa Terra Fértil, que detalha o apoio oferecido pela prefeitura aos pequenos produtores, além da apresentação de outros projetos que devem ser lançados até dezembro.

A presidente eleita, Vanusa Gonçalves Garcia, ressaltou que o Conselho representa a voz do agricultor familiar e destacou o compromisso da nova gestão com o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais.

O secretário municipal de Desenvolvimento, Ademar Michalski, acompanhou a eleição e enfatizou a importância estratégica do CMDRS para a execução e fiscalização de políticas voltadas ao campo, como o Programa Terra Fértil.

Com mais de 15 anos de atuação, o CMDRS é um órgão de natureza consultiva, deliberativa, executiva e de assessoramento ao Poder Executivo Municipal. Criado pela Lei Municipal nº 2.351/2012, o Conselho é formado por 26 conselheiros — 13 titulares e 13 suplentes — que representam o governo municipal e entidades ligadas à agricultura, incluindo comunidades, aldeias e assentamentos.

O mandato da diretoria e dos conselheiros é de dois anos, com possibilidade de renovação. As reuniões ordinárias ocorrem mensalmente, para discutir e aprovar pautas de interesse do setor agrícola local.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Prefeitura de Nioaque lança REFIS 2025 para regularização de débitos

Serviços

Prefeitura de Anastácio realiza manutenção em estradas rurais e vias urbanas

Meio Ambiente

Incêndio na Serra do Amolar ultrapassa 13 dias e já atinge mais de 20 mil hectares

Incêndio já consumiu 1,7 mil hectares na Serra do Amolar

Brigada Alto Pantanal monitora incêndio na Serra do Amolar

Mutirão coleta materiais inservíveis em Camisão, Piraputanga e Pesqueiro da Serra

Política

Nioaque terá sua primeira mulher cacique da cidade

Publicidade

Renda

Comunidades indígenas de Miranda concluem cursos de informática e hortaliças

ÚLTIMAS

Saúde

Brasil reforça ações no Dia Mundial de Combate às Meningites com webinário

Evento do Ministério da Saúde destacou atualizações sobre meningites bacterianas e estratégias de enfrentamento até 2030

Economia

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 27 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo