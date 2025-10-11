Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Nioaque elege nova diretoria

Nova equipe na diretoria / Divulgação

O CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável) de Nioaque elegeu sua nova diretoria para o próximo mandato durante reunião realizada na manhã desta sexta-feira (10), no salão do CRAS. O encontro marcou o início do processo de reestruturação do órgão, considerado essencial para o fortalecimento da agricultura familiar no município.

A nova diretoria é composta por Vanusa Gonçalves Garcia, presidente; Marilaine Mendonça Viana, vice-presidente; e Vando Quevedo Andrea, secretário.

Durante a reunião, também foram iniciadas as discussões sobre a elaboração do Regimento Interno do Conselho, que deverá ser homologado pelo prefeito municipal. Outro ponto de destaque foi o debate sobre os avanços do Programa Terra Fértil, que detalha o apoio oferecido pela prefeitura aos pequenos produtores, além da apresentação de outros projetos que devem ser lançados até dezembro.

A presidente eleita, Vanusa Gonçalves Garcia, ressaltou que o Conselho representa a voz do agricultor familiar e destacou o compromisso da nova gestão com o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais.

O secretário municipal de Desenvolvimento, Ademar Michalski, acompanhou a eleição e enfatizou a importância estratégica do CMDRS para a execução e fiscalização de políticas voltadas ao campo, como o Programa Terra Fértil.

Com mais de 15 anos de atuação, o CMDRS é um órgão de natureza consultiva, deliberativa, executiva e de assessoramento ao Poder Executivo Municipal. Criado pela Lei Municipal nº 2.351/2012, o Conselho é formado por 26 conselheiros — 13 titulares e 13 suplentes — que representam o governo municipal e entidades ligadas à agricultura, incluindo comunidades, aldeias e assentamentos.

O mandato da diretoria e dos conselheiros é de dois anos, com possibilidade de renovação. As reuniões ordinárias ocorrem mensalmente, para discutir e aprovar pautas de interesse do setor agrícola local.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!