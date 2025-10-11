Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Nioaque elege nova diretoria

Nova gestão assume com foco no fortalecimento da agricultura familiar e na ampliação de projetos até o fim do ano
Nova equipe na diretoria / Divulgação
O CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável) de Nioaque elegeu sua nova diretoria para o próximo mandato durante reunião realizada na manhã desta sexta-feira (10), no salão do CRAS. O encontro marcou o início do processo de reestruturação do órgão, considerado essencial para o fortalecimento da agricultura familiar no município.
A nova diretoria é composta por Vanusa Gonçalves Garcia, presidente; Marilaine Mendonça Viana, vice-presidente; e Vando Quevedo Andrea, secretário.
Durante a reunião, também foram iniciadas as discussões sobre a elaboração do Regimento Interno do Conselho, que deverá ser homologado pelo prefeito municipal. Outro ponto de destaque foi o debate sobre os avanços do Programa Terra Fértil, que detalha o apoio oferecido pela prefeitura aos pequenos produtores, além da apresentação de outros projetos que devem ser lançados até dezembro.
A presidente eleita, Vanusa Gonçalves Garcia, ressaltou que o Conselho representa a voz do agricultor familiar e destacou o compromisso da nova gestão com o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais.
O secretário municipal de Desenvolvimento, Ademar Michalski, acompanhou a eleição e enfatizou a importância estratégica do CMDRS para a execução e fiscalização de políticas voltadas ao campo, como o Programa Terra Fértil.
Com mais de 15 anos de atuação, o CMDRS é um órgão de natureza consultiva, deliberativa, executiva e de assessoramento ao Poder Executivo Municipal. Criado pela Lei Municipal nº 2.351/2012, o Conselho é formado por 26 conselheiros — 13 titulares e 13 suplentes — que representam o governo municipal e entidades ligadas à agricultura, incluindo comunidades, aldeias e assentamentos.
O mandato da diretoria e dos conselheiros é de dois anos, com possibilidade de renovação. As reuniões ordinárias ocorrem mensalmente, para discutir e aprovar pautas de interesse do setor agrícola local.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Meio Ambiente
Incêndio já consumiu 1,7 mil hectares na Serra do Amolar
Brigada Alto Pantanal monitora incêndio na Serra do Amolar
Mutirão coleta materiais inservíveis em Camisão, Piraputanga e Pesqueiro da Serra
Saúde
Evento do Ministério da Saúde destacou atualizações sobre meningites bacterianas e estratégias de enfrentamento até 2030
Economia
Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS