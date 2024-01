Construção da estação elevatória está 90% concluída em Nioaque

Obra segue nos tramites finais / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque divulgou nesta quarta-feira, 24, que a construção da Estação Elevatória está 90% concluída. A cidade receberá estrutura para esgoto tratado.

Em nota, o município informou que bombas foram instaladas no fundo, que bombeiam o esgoto do ponto mais baixo para um ponto mais elevado, até chegar em uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), que também está sendo construído em nosso município.

"Em breve mais estações serão construídas para ter mais esgoto tratado em Nioaque".

A nova estação faz parte do programa "Avançar Cidades", e promete realizar o correto tratamento do esgoto de toda a cidade. A Sanesul está investindo mais R$ 12,9 Milhões em Nioaque, na ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade, com a construção de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto).