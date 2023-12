Contemplados assinam termo de adesão em cerimônia na quarta-feira

Chico Ribeiro

Nesta quarta-feira (20), os contemplados nos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2023-2024 participam de cerimônia para assinatura do termo de adesão. O evento é aberto ao público e terá início às 14 horas, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), objetiva incentivar e estimular os representantes sul-mato-grossenses nas mais diversas modalidades, oferecendo condições para o beneficiado se dedicar ao esporte e incentivar a formação de novos atletas.

A lista oficial dos atletas e técnicos aprovados no processo seletivo foi publicada no Diário Oficial do Estado (clique aqui para conferir). Os convocados deverão apresentar seus documentos pessoais, e os atletas menores de idade precisam estar acompanhados de seus representantes legais para assinatura do termo.

Quem não puder comparecer à solenidade, deve entrar em contato pelo WhatsApp da Fundesporte (67) 3323-7225, e cada caso será analisado particularmente. A convocação para assinatura do termo de adesão constitui etapa obrigatória do processo seletivo do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, conforme o Decreto Estadual nº 15.581, de 19 de janeiro de 2021.

Ao todo, o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico contemplam 345 atletas e 38 técnicos nesta edição, com recursos mensais de R$ 331 mil e R$ 3,97 milhões somando-se todos os pagamentos (12 meses). Os valores das bolsas por mês variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00. Os recursos são provenientes do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos). Os pagamentos serão efetuados a partir de fevereiro de 2024, de modo retroativo referente aos meses de dezembro e janeiro.

As oito categorias do Bolsa Atleta estão divididas da seguinte forma: Estudantil (121 bolsas de R$ 500), Universitário (15 de R$ 950), Nacional (134 de R$ 950), Nacional Paralímpico (28 de R$ 950), Máster (11 de R$ 950), Pódio Complementar (11 de R$ 1.200), Pódio Complementar Paralímpico (13 de R$ 1.200) e Internacional (13 de R$ 1.200). O Bolsa Técnico tem duas categorias: Técnico I (19 bolsas de R$ 1.000) e Técnico II (19 de R$ 1.500).

Os programas do Governo do Estado possuem ainda uma categoria especial, a MS Olímpico, que auxilia atletas, e seus respectivos técnicos, que estão na corrida olímpica, isto é, em preparação intensa e decisiva visando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2024, que acontecerão em Paris, na França.

A categoria contempla Fernando Rufino, da paracanoagem, e Yeltsin Jacques, do atletismo, ambos campeões paralímpicos na edição Tóquio-2020 do maior evento esportivo do planeta, além de seus técnicos Admir Arantes e Celso Arantes, respectivamente. Para os atletas, o valor mensal é de R$ 7.000 e os técnicos recebem R$ 3.000.

Serviço

A Fundesporte criou um canal de comunicação para mais informações e esclarecimento de dúvidas. Basta entrar em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicionar este número e mandar uma mensagem pelo WhatsApp.

Evento: cerimônia de assinatura do termo de adesão dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2023-2024

Dia: 20 de dezembro (quarta-feira)

Horário: 14 horas

Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo - Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n – Parque dos Poderes, Campo Grande (MS)