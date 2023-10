Contemplados no programa Lote Urbanizado em Bonito assinam contratos

Assinatura de termos / Foto: Divulgação

Os 50 contemplados para a assinatura de adesão ao financiamento da cobertura das casas do programa Lote Urbanizado, em Bonito, participaram da reunião com o Demurf (Departamento Municipal de Urbanização e Regularização Fundiária), nesta sexta-feira, 27.

Segundo a prefeitura, as famílias beneficiadas têm renda de até R$ 4.685,00, o programa oferece condições financeiras para adquirirem os tijolos e os cimentos até o respaldo. Na assinatura do contrato, cada contemplado recebeu uma cartilha com todos as instruções para a construção.

"O município participa com o terreno, assistência técnica e a doação de R$ 4,7 mil para adquirir materiais para o acabamento da casa, já o Governo do Estado constrói a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia".

O prazo para a conclusão da moradia é de 24 meses, e, somente com a conclusão da construção da moradia, que a mesma poderá ser habitada.