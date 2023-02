Continua campanha de pré-Carnaval para vacinação contra covid-19

cronograma segue a Campanha Dia D da SES / (Foto: Divulgação)

Com objetivo de ampliar a imunização populacional, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Corumbá reforçou a programação de atendimento em unidades de saúde durante a semana de pré-Carnaval. A imunização contra covid-19 em horário especial segue até o próximo sábado (18).

O cronograma segue a Campanha Dia D da SES (Secretaria Estadual de Saúde), com objetivo de fazer com que a população complete o seu esquema vacinal com as vacinas monovalentes, principalmente para evitar aumento de casos contra doença.

Programação