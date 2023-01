Contramestre participa de inauguração de espaço de capoeira

Grupo de Nioaque participou de inauguração / Divulgação

O contramestre nioaquense, Jardel Souza participou de inauguração de espaço de capoeira em Campo Grande.

O evento destinado a manifestação cultural deu à graduação de Instrutor de Capoeira para Jurandy Santos e Lucas Bruno. Outros alunos da academia também receberam sua primeira graduação.

O Contramestre nioaquense, Jardel Souza, é do grupo de Capoeira Quilombo. E o espaço de capoeira 1535 Ilê Camaleão, em Campo Grande, contou com a presença de várias pessoas.

O espaço fica na residência de Fernando Ortiz e Alê Bruno, onde foi realizado batizado, troca de graduações e apresentações culturais.

A inauguração do espaço ainda contou com a presença de grandes Mestres da Capoeira como Mestre Adilson ( Ilê Camaleão SP), Adilson ( Sula-Grupo de Capoeira Quilombo ), Mestre Jamaica e Mestrando Márcio ( Grupo Filhos de Jamaica ), Mestre Edgar Cabeça ( Arte Camará ) Mestre Baobá , Mestra Léa Pantaneira ( Grupo Cordão de Ouro ) Mestrando Alex Tk ( Atletas do Bem), Estagiário Diogo Trindade ( Grupo de Capoeira Quilombo ) graduada Jamylle Damasceno ( Grupo de Capoeira Quilombo) entre outros nomes da capoeiragem da capital .