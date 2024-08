Controle Tecnológico de Obras Rodoviárias é tema de curso no TCE-MS

Divulgação

Os servidores que compõem a Divisão de Fiscalização de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e servidores convidados, que trabalham na Controladoria-Geral da União (CGU) e na Controladoria-Geral do Estado (CGE), iniciaram nesta segunda-feira, 12 de agosto, uma série de treinamentos que tem como foco o Controle Tecnológico Aplicado a Obras Rodoviárias.

O curso tem como objetivo prover aos servidores conhecimentos específicos da área de engenharia rodoviária aplicada à auditoria. E para isso, eles terão mais os dias 13, 14, 19 e 20 de agosto para aprimorarem os conhecimentos na capacitação, que tem como instrutora a assessora técnica da Corte de Contas, Claudeny Simone Alves Santana.

“Nesses dias de capacitação vamos trabalhar 3 principais objetivos: o primeiro é entender a complexidade das análises de laboratório; o segundo objetivo é entender a complexidade desses cálculos realizados que fomentam as obras rodoviárias e o terceiro objetivo é capacitar todo corpo técnico para observar se esses dados têm indício de alguma alteração ou não, dentro dos processos de medições das obras rodoviárias. Esses cálculos podem indicar tanto o sobrepreço e o superfaturamento dentro de uma obra, como também podem indicar parâmetro de qualidade na execução desses serviços de engenharia”, explica a instrutora.

A capacitação faz parte do planejamento estratégico da Divisão de Fiscalização. Especificamente, o Módulo 3 do curso tem como foco apresentar os principais ensaios de laboratório e de controle Tecnológico de projeto e execução de pavimentos rodoviários, desde as camadas de infraestrutura até o revestimento flexível. O conteúdo abrange desde os conceitos principais e mais atuais, conforme as normas vigentes, a apresentação de equipamentos no Laboratório de Obras Rodoviárias da Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente do TCE-MS.