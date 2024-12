Convênio do TJMS com a Pestalozzi emprega 17 pessoas com deficiência

Divulgação

Por meio de uma parceria com a Pestalozzi, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) emprega atualmente 17 pessoas com deficiência que prestam serviços no Fórum de Campo Grande. A colaboração com a associação iniciou em 2015, para oferecer oportunidades de emprego a jovens atendidos pela instituição, que apresentam algum tipo de deficiência. As tarefas variam conforme as capacidades e habilidades de cada um.

Esses jovens são preparados pela Pestalozzi para o mercado de trabalho, em uma parceria que demonstra grande sensibilidade e humanidade, junto ao juiz Albino Coimbra Neto, da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, proporcionando a construção de sonhos de independência e de uma vida digna por meio do trabalho produtivo.

No início, as vagas eram destinadas à 1ª e 2ª Varas de Execução Penal e à Vara de Execução Penal do Interior. O sucesso da experiência, no entanto, expandiu as oportunidades para outros setores, como a Controladoria de Mandados, os cartórios das Varas de Família e Sucessões, a Vara da Infância, Adolescência e do Idoso, a Coordenadoria de Apoio Administrativo e Digitalização e a Coordenadoria de Serviços Gerais.

Em cada contratação, é realizada uma entrevista com o jovem e com a chefia do setor onde ele será alocado, de modo que o trabalho a ser desempenhado esteja alinhado com as capacidades de cada jovem, bem como com a utilidade do serviço. Além disso, os contratados são inseridos em um ambiente que esteja preparado para recebê-los, garantindo o treinamento na nova função. Esses cuidados têm assegurado a satisfação do serviço para ambas as partes.

A chefe de cartório da 2ª Vara de Execução Penal, Rossana Canavarros das Neves, foi a primeira servidora a receber mão de obra da Pestalozzi. Rossana relata que, inicialmente, “é preciso ter paciência para ensiná-los, sobretudo porque cada um tem suas limitações. Mas, aos poucos, eles vão se aperfeiçoando, com a vantagem de que seu contrato é muito mais duradouro do que o de um estagiário ou mirim.”