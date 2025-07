Cooperativas em MS geram mais de 15 mil empregos

Wagner Guimarães. Alems

O cooperativismo que reúne 137 cooperativas no Estado, e gera mais de 15 mil empregos diretos é pilar de inclusão e desenvolvimento do Estado. O setor impacta positivamente na vida de mais de 660 mil cooperados, o que corresponde a cerca de ¼ da população sul-mato-grossense.

A importância do setor e sua prioridade dentro da estratégia do Governo do Estado, foram destacadas ontem (2) pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), Jaime Verruck, durante evento em alusão à Semana do Cooperativismo, realizado na Assembleia Legislativa.

O encontro também foi acompanhado pelo secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico da Semadesc, Rogério Beretta.

O evento acontece por meio da Frente Parlamentar de Defesa do Cooperativismo, coordenada pelo deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), em parceria com o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul (Sistema OCB/MS).

