Coronel Frederico Reis assume Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul

Divulgação

O governador Eduardo Riedel participou, na manhã de hoje (26), da solenidade de passagem de comando no Corpo de Bombeiros Militar. O coronel Frederico Reis Pouso Sales assumiu o cargo de comandante-geral e o coronel Adriano Noleto Rampazo a função de subcomandante-geral da instituição.

O desafio é ampliar o atendimento nos municípios do Estado.

Durante a solenidade o coronel Hugo Djan Leite e Artêmison Monteiro de Barros passaram respectivamente os cargos de comandante-geral e subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros.

“Vivemos momentos de história de vida. Estas passagens de cargos e comandos, além da responsabilidade deste ato, de assumir o comando de uma instituição tão importante como do Corpo de Bombeiros, não temos como dissociar a história de quem já passou por aqui. Não é uma tarefa simples”, afirmou o governador.

Riedel destacou que vai trabalhar cada vez mais pelo desenvolvimento do Corpo de Bombeiros no Estado. “É obrigação do Estado fazer isto se tornar realidade.

Da nossa obrigação vamos fazer acontecer, com muita dedicação, comprometimento e respeito às instituições. O Corpo de Bombeiros presente em 31 municípios e nos próximos anos estaremos em mais algumas dezenas de cidades. Tropa capacitada e motivada”.

Ele ainda citou os investimentos importantes na corporação nos últimos anos, como o novo quartel do Corpo de Bombeiros em Bonito e a aquisição de equipamentos e duas aeronaves para combater os incêndios florestais na região do Pantanal.

"Também temos lá efetivo capacitado”.

O novo comandante do Corpo de Bombeiros, Frederico Reis Pouso, ressaltou que o principal objetivo da sua gestão será atender bem a sociedade e usar toda sua experiência na carreira para conduzir da melhor forma a instituição.

Já o secretário de Justiça e Segurança, Antônio Carlos Videira, ressaltou que o novo comandante e subcomandante têm histórias de sucesso.

“Carreiras construídas com muito sangue, suor e dedicação. São exemplos para corporação. Tenho muito orgulho de participar deste evento, principalmente quando vejo sonhos sendo realizados”.