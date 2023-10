Corpo de Bombeiros Militar comemora 27 anos em Aquidauana

Inauguração da seção de atividades técnicas / Ronald Regis / O Pantaneiro

Na manhã desta quinta-feira, dia 26 de outubro, o 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente (1º SGBM/Ind) de Aquidauana celebrou seu 27º aniversário, solenidade contou com a inauguração do prédio dedicado à seção de atividades técnicas, anexo ao quartel no município.

O evento contou com a presença de autoridades locais, representantes do Corpo de Bombeiros e membros da comunidade.

Em entrevista ao O Pantaneiro, o Capitão Alex Fernandes, comandante do 1º SGBM/Ind de Aquidauana, destacou a importância do subgrupamento na região e a responsabilidade de liderar essa unidade.



"O 1º Subgrupamento é responsável por uma área gigantesca, uma área conhecida mundialmente, que é o nosso bioma pantaneiro. A responsabilidade de comandar um Subgrupamento como este, é muito grande. Eu tenho uma tropa também comprometida. Como eu mencionei no meu discurso, é fácil exercer a função de comando quando você tem uma tropa comprometida." Capitão Alex Fernandes, comandante do 1º SGBM/Ind - Foto: Ronald Regis

A grande novidade foi a inauguração do prédio da seção de atividades técnicas, que oferecerá atendimento a engenheiros, arquitetos e àqueles que necessitam orientações do Corpo de Bombeiros.

"Ali será um atendimento de engenheiros, arquitetos, pessoas que porventura precisam de uma certidão de ocorrência, de uma orientação do corpo de bombeiros. Agora tem aquele espaço ali, moderno e lindo! Graças a Deus nós conseguimos inaugurar hoje, então esse é o presente de aniversário dos 27 anos do 1º Subgrupamento de bombeiros.", resaltou Capitão Fernandes.

Representando o Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, o Major Eduardo Rachid Teixeira também enfatizou a importância do 1º SGBM/Ind para a região pantaneira.

"A primeira unidade independente no interior nasceu justamente para atender essa região de Aquidauana, Anastácio e Miranda, que é muito importante, especialmente na época que tinha um vazio de operacional, a gente tinha uma população muito grande no portal do Pantanal que acabava sem atendimento, demorava muito para vir de Corumbá ou de Campo Grande." Major Eduardo Rachid Teixeira - Foto: Ronald Regis

Atualmente, o 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente conta com 39 militares para atender os municípios de Aquidauana, Anastácio e Miranda. Em colaboração com as prefeituras, o Corpo de Bombeiros desenvolve o projeto social "Bombeiros do Amanhã," que beneficia 56 crianças da região.

Projeto social "Bombeiros do Amanhã" - Foto: Ronald Regis



História

A história do 1º SGBM/Ind começa em 15 de outubro de 1996. Inicialmente, a unidade começou suas operações na região com três viaturas e 21 militares. Em dezembro de 2022, em resposta ao desenvolvimento da região e à necessidade de facilitar o acesso ao Rio Aquidauana, foi criada a 2ª seção de Bombeiros Militar na cidade de Anastácio, às margens do rio, a qual é subordinada ao 1º SGBM/Ind.

Veja o vídeo: