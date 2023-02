Corpo de Bombeiros resgata jabuti

Corpo de Bombeiros resgatou o bichinho / Reprodução Instagram

Um jabuti foi resgatado e salvo pelo Corpo de Bombeiros de Sidrolândia.

Segundo informado pela própria equipe na rede social do Instagram, o resgate foi realizado na tarde desta terça-feira (14), na área urbana da cidade.

A guarnição do 18⁰ SGBM/Ind foi até o local onde o jabuti estava, e após o resgate a equipe soltou o animal em um local seguro. "Porque todas as vidas importam!", dizia a publicação do Instagram.

Em Mato Grosso do Sul é comum o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas. Em Anastácio, por exemplo, há algumas semanas uma anta foi flagrada correndo pelas ruas do município. Na ocasião, diversos vídeos foram gravados e viralizaram nas redes sociais. A Polícia Militar Ambiental fez um trabalho de cercamento e acompanhamento do animal até uma área de mata da cidade.

O recomendável é que a PMA ou os Bombeiros sejam acionados quando animais silvestres estejam em situação de perigo ou risco.