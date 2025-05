Corpo de Bombeiros usa drone para localizar idoso desparecido há 24h

Heitor tem Alzheimer e pode estar desorientado / Arquivo Pessoal

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul utiliza um drone para encontrar o idoso Heitor Teodoreto Braga, 84 anos, que desapareceu na região perto do assentamento MSTB, em Ribas do Rio Pardo, onde ele foi visto pela última vez. O idoso está desaparecido há 24 horas.

A neta dele, Tabata Braga Aguilera, 36 anos, diz que o receio é que ele possa ter pego carona e dado orientação errada, por conta do estágio avançado de Alzheimer.

Por conta da doença, o idoso acha que ainda mora em Ponta Porã, na época em que trabalhava por lá, publicou o Campo Grande News.

A neta relatou que o idoso mora em Campo Grande e estava a passeio em Ribas, com filho. Ele desapareceu por volta das 15h de sábado (10) na região do assentamento, onde ele tem parentes e conhecidos da família. “Ele saiu andando, até viram indo em direção a estrada, conversou com alguns conhecidos, fomos atrás e nada”, disse.

No momento em que sumiu, ele vestia calça social e camisa polo listrada. Ele tem aproximadamente 1,68 metro de altura. Por conta do Alzheimer, ele pode estar desorientado, sem conseguir pedir ajuda ou informar onde mora.

O desespero é crescente pois não receberam qualquer informação sobre possível paradeiro do idoso. Abaixo, foram divulgados telefones para contato:

(67) 99196-8414

(67) 99108-3015

(67) 99258-2536.

