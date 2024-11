Corpo de criança que se afogou em rio é encontrado em MS

Divulgação Correio News

O Corpo de Gustavo Rodrigues de Paula, de 9 anos, que se afogou no Rio Aporé, em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande, foi encontrado por uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, na manhã de hoje, 11.

O afogamento aconteceu no final da tarde deste domingo, 10.

A criança, que estava em companhia de familiares, se afogou quando tomava banho no rio. Roseli Deip, tia do menino, que também estava no local, ao vê-lo se afogar, tentou socorrê-lo, mas acabou se afogando também.

O caso aconteceu em uma propriedade rural distante 20 quilômetros de Chapadão do Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer um socorro das duas vítimas.

O corpo de Roseli foi encontrado ainda na noite de domingo, por amigos e familiares que realizavam buscas de barco, enquanto militares dos bombeiros faziam buscas nas margens do rio.

A Secretaria Municipal de Educação de Cassilândia, por intermédio da Secretária Márcia Martins dos Reis, resolveu, na manhã de hoje, suspender as aulas da Escola Municipal no Indaiá do Sul, onde Gustavo estudava.

Roseli tinha três filhos e estava criando o sobrinho, filho da irmã, já falecida. A família mora em uma fazenda da região. O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de Polícia Civil de Cassilândia.