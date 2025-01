Instagram, Reprodução

O corpo da rapper Laysa Moraes Ferreira, de 30 anos, mais conhecida como La Brysa, foi encontrado enrolado em um tapete dentro do rio Cuiabá, na tarde de quinta-feira (9).

La Brysa é natural de Três Lagoas e se mudou para Cuiabá. Ela era famosa por ganhar várias batalhas de rap, inclusive foi campeã de um evento lançado pelo também rapper, Emicida.

No dia 3 de janeiro, Laysa parou de responder os amigos que foram à sua casa e não a encontraram, mas perceberam que não foi levado do local, porém, a porta estava destrancada.

A Polícia foi acionada e as buscas pela rapper começaram.

Ontem, o cadáver foi visto por um pescador no Rio Cuiabá.

Conforme a imprensa local, o corpo de La Brysa estava enrolado em um tapete e foi retirado do rio por equipe do Corpo de Bombeiros.

No corpo dela foram encontradas muitas lesões, principalmente na região do rosto e costelas, segundo a Polícia Civil de Cuiabá, publicou o Campo Grande News.

Carreira

Na carreira da música e poesia há 12 anos, La Brysa ganhou diversos títulos em batalhas de rap em Campo Grande.

A artista também foi campeã da batalha Vai Ser Rimando, realizado pelo cantor Emicida em canal na internet.

Com vários singles lançados, La Brysa era conhecida como um dos maiores nomes da atualidade do freestyle no Centro-Oeste.