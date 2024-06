Corregedoria realiza correições e inspeções na região sul do Estado

Divulgação

A Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de MS realizou nova etapa do cronograma de visitas das correições e inspeções ordinárias nas serventias judiciais e extrajudiciais do Estado. Foram visitadas as comarcas de Mundo Novo, Eldorado, Japorã, Itaquiraí e Naviraí.

Durante as correições judiciais o Corregedor-Geral de Justiça, Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, conversa e orienta magistrados, enquanto os servidores da Corregedoria percorrem as varas para apontar eventuais problemas e sanar dúvidas. Durante as visitas, a Corregedoria também leva um servidor para prestar auxílio aos chefes de cartório para trabalhar com o sistema SEEU.

Também são inspecionados os cartórios extrajudiciais dos locais visitados, onde a equipe da Corregedoria analisa os serviços prestados e repassa orientações necessárias.

A comitiva é composta pelos juízes auxiliares da Corregedoria, José Eduardo Neder Meneghelli e Jacqueline Machado, além de servidores dos Departamentos de Correição Judicial e Inspeção Extrajudicial.

Este ano, a Corregedoria-Geral de Justiça já realizou ações in loco em Água Clara, Anaurilândia, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Selvíria, Sidrolândia, Três Lagoas e os distritos de Arapuá e Anhanduí.

Ano passado foi atingida a marca de 50% das unidades judiciais e extrajudiciais visitadas. A previsão é de que todas as serventias de MS sejam correicionadas e inspecionadas até o final do biênio 2023/2024, tornando efetivo o exercício das atividades fiscalizadora e orientadora.

Saiba mais – A função correcional consiste na fiscalização, correição, inspeção, visita e outras atividades de orientação das serventias judiciais e extrajudiciais e de seus serviços auxiliares. Divide-se em judicial e extrajudicial, sendo a função correcional judicial denominada de correição e a extrajudicial de inspeção.