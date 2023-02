Córrego Saladeiro transborda e invade ruas da Vila Marambaia

Acesso está impedido / (Foto: Divulgação)

O alto volume de chuvas desta sexta-feira (24) continua alertando moradores de Bonito. Durante a tarde, o córrego Saladeiro transbordou e invadiu pistas da região. A ponte da Vila Marambaia, que dá acesso ao aterro sanitário, está interditada.

Com isso, o acesso à rodovia do turismo está totalmente suspenso no momento, pois a Ponte do Matheus também está interditada para reforma. Em nota, a Prefeitura Municipal orientou os moradores evitar passagem e aguardar em locais seguros até a chuva normalizar.

Alagamentos

Choveu 50mm apenas entre 7h30 e 8h30, na cidade. A orientação da Defesa Civil de Bonito é para os moradores se protejam da enxurrada e não tentem atravessar pontes e áreas de enxurrada pesada, bem como se possível evitem locais de alagamento e aguardem o final da tempestade.