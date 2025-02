Corte de Momo é eleita e dá início à folia do Carnaval 2025 em Corumbá

Representantes do Carnaval 2025 / Prefeitura de Corumbá

A cidade de Corumbá já tem sua Corte de Momo para comandar a festa mais esperada do ano. Na noite desta sexta-feira, 21, a Praça Generoso Ponce, na Avenida General Rondon, foi palco da escolha do Rei Momo, Rainha do Carnaval e Princesas, em um evento animado que reuniu foliões e autoridades, incluindo o prefeito Dr. Gabriel.

Disputando a coroa com outros quatro candidatos, Kléber Kosta conquistou o título de Rei Momo com 238 pontos. Empolgado com a vitória, ele garantiu que seu reinado será marcado por muita animação e entusiasmo.

“Vim com a missão de espalhar alegria da maneira que só o povo corumbaense sabe. Não é por acaso que temos o melhor Carnaval do Estado! Decretei que o sorriso sincero é a nossa marca registrada. Vamos brincar e celebrar com muita energia, porque Corumbá merece”, declarou o novo soberano da folia.

Com 228,1 pontos, Cinthia Ajala foi coroada Rainha do Carnaval 2025. Torcedora do Flamengo e apaixonada por samba e pagode, ela já havia sido princesa e agora promete um reinado de simpatia, respeito e muita festa.

“Se você não tivesse capacidade, Deus não te daria a oportunidade. Continue a nadar”, disse a Rainha, destacando sua determinação e amor pelo Carnaval.

O título de Primeira Princesa ficou com Leidy Anni Arruda, que somou 227 pontos. Ex-Rainha do Carnaval e torcedora do Corinthians, ela retorna à Corte com a missão de levar carisma, samba no pé e o espírito carnavalesco para todos. “Eu te amo, capital do Pantanal”, declarou emocionada.

A Segunda Princesa é Juliana Bejarano, que conquistou 222,75 pontos. Passista desde 2019, ela vê o Carnaval como uma expressão de identidade e cultura. “Alegria que contagia e samba que encanta”, afirmou, resumindo seu compromisso com a folia.

Com a Corte de Momo eleita, Corumbá se prepara para mais uma edição de seu tradicional Carnaval, conhecido como um dos mais animados de Mato Grosso do Sul. A festa promete envolver moradores e turistas em uma celebração cheia de brilho, ritmo e muita alegria.