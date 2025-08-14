Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 20:03

Cidades

Corumbá abre cadastramento para moradias do Minha Casa Minha Vida

Interessados têm até 30 de setembro de 2025 para se inscrever

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 18:31

Prioridade será dada a famílias em situação de vulnerabilidade / Prefeitura de Corumbá

A Prefeitura de Corumbá iniciou nesta quinta-feira, 14, o cadastramento e atualização de dados para quem deseja participar da seleção de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A ação é coordenada pela AMHARC (Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária) e segue aberta até o dia 30 de setembro de 2025.

O edital contempla 181 imóveis em construção, distribuídos entre os empreendimentos Residencial dos Ipês I, com 125 unidades na Rua Alexandre de Castro, e o Residencial dos Ipês II, com 56 unidades na Rua 21 de Setembro.

As inscrições podem ser feitas online, por meio do site oficial da Prefeitura de Corumbá, ou presencialmente na sede da AMHARC, localizada na Rua Frei Mariano, esquina com a Avenida General Rondon, das 7h30 às 13h30.

Podem se inscrever famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850 que se enquadrem nos critérios de elegibilidade definidos pela Lei Federal nº 14.620/2023 e pela Portaria MCID nº 738/2024. Entre os principais requisitos estão: não possuir imóvel próprio e não ter sido beneficiado por outro programa habitacional.

O processo de seleção será realizado por meio do sistema HABIX, em parceria com a Agehab-MS (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul). A classificação dará prioridade a famílias chefiadas por mulheres, que tenham em sua composição pessoas com deficiência, idosos, crianças, vítimas de violência doméstica ou que vivam em áreas de risco.

Reservas de vagas

O edital estabelece a seguinte reserva de unidades:

  • 50% para famílias em situação de vulnerabilidade, já atendidas por programas como Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada;
  • 10% para pessoas com deficiência;
  • 5% para idosos.

A lista final de selecionados e suplentes será divulgada pela Prefeitura após a análise da documentação e encerramento das inscrições.

Documentos exigidos

Para o cadastramento presencial, é necessário apresentar documentos pessoais do titular e do cônjuge (se houver), como:

  • RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento;
  • Comprovante de renda e de endereço atualizado;
  • Carteira de trabalho;

Documentos que comprovem a participação em programas sociais, condições de saúde especiais ou situação de vulnerabilidade social.

A relação completa dos documentos e critérios está disponível na edição de 13 de agosto do DIOCORUMBÁ, onde pode ser consultada a íntegra do Edital de Convocação para Cadastramento.

