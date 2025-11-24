Acessibilidade

24 de Novembro de 2025 • 20:21

Cidades

Corumbá abre inscrições para Concurso de Presépios 2025 com R$ 10,2 mil

Fundação da Cultura recebe inscrições até 28 de novembro

Redação

Publicado em 24/11/2025 às 15:56

Podem participar moradores de Corumbá com idade mínima de 18 anos / Foto: Renê Marcio Carneiro/Arquivo PMC

A Fundação da Cultura de Corumbá lançou o edital do Concurso de Presépios 2025, iniciativa que busca incentivar a produção artística local e valorizar as tradições natalinas. As inscrições são gratuitas e seguem até 28 de novembro, das 8h às 17h, na sede da instituição, localizada na rua Dom Aquino Corrêa, nº 1019, 2º piso, fundos, prédio do CAC, no Centro. O atendimento não ocorre aos fins de semana e feriados.

Podem participar moradores de Corumbá com idade mínima de 18 anos, exceto servidores da Fundação e parentes até o segundo grau. O concurso será dividido nas categorias Presépio Tradicional e Presépio Temático, cada uma com limite de sete inscritos.

Na categoria Presépio Tradicional, serão aceitas obras que apresentem imagens sacras e os elementos clássicos da cena do nascimento de Jesus — obrigatoriamente Maria, José e o Menino Jesus — podendo incluir ainda os três Reis Magos, dois pastores, anjo, Estrela-Guia e animais.

Já o Presépio Temático contempla propostas relacionadas a diferentes temas ou releituras visuais da Sagrada Família, permitindo ressignificações dos personagens e do ambiente tradicional.

A entrega das peças ocorrerá em 12 de dezembro, no estande do Jardim de Natal, onde os presépios ficarão expostos de 12 a 22 de dezembro. A votação será presencial, mediante documento oficial com nome, data de nascimento e CPF.

O resultado será divulgado no dia 22, após a apuração dos votos. O concurso distribuirá R$ 10,2 mil em prêmios, com valores iguais para cada categoria: R$ 2 mil para o primeiro colocado, R$ 1,7 mil para o segundo e R$ 1,4 mil para o terceiro. Os pagamentos serão realizados por depósito bancário em até 60 dias.

A Fundação também informa que eventuais recursos poderão ser apresentados em até dois dias úteis após a publicação do edital e que os participantes são responsáveis pelo transporte das peças inscritas.

