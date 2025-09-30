Acessibilidade

30 de Setembro de 2025 • 19:11

Cidades

Corumbá amplia pontos de coleta de óleo de cozinha usado

Campanha "Só Óleo" busca descarte correto e preservação ambiental

Redação

Publicado em 30/09/2025 às 18:09

A medida integra a campanha "Só Óleo" / Ayrton Benites/PMC

A Prefeitura de Corumbá ampliou os pontos de coleta de óleo de cozinha usado, em uma ação coordenada pela Fundação de Meio Ambiente do Pantanal. A medida integra a campanha “Só Óleo”, iniciada em março, que tem como objetivo garantir o descarte correto do resíduo e reduzir impactos ambientais.

O óleo descartado de forma irregular, seja em pias, no solo ou em lixões, pode causar danos à água, à terra e ao sistema de esgoto. Para evitar esse problema, a coleta em Corumbá é realizada por uma empresa especializada, contratada por meio de chamamento público.

Atualmente, os recipientes para o recolhimento estão instalados em diferentes pontos da cidade: no Centro de Atendimento ao Contribuinte, em todos os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), na própria Prefeitura de Corumbá e no Ecoponto Municipal.

O procedimento é simples: a orientação é armazenar o óleo já utilizado em garrafas plásticas bem vedadas e, em seguida, depositá-las nos recipientes disponíveis.

