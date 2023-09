Corumbá cancela programação de aniversário após estragos da chuva

Temporal em Corumbá / Reprodução

A Prefeitura de Corumbá informou nesta quarta-feira, 13, o cancelamento das atividades comemorativas dos 245 anos de fundação de Corumbá após estragos causados pela chuva e a morte de Matheus Alves de Souza, criança de 7 anos que morreu durante o temporal na Escola Municipal Cássio Leite de Barros,

O prefeito Marcelo Iunes comunicou a decisão durante a coletiva de imprensa na tarde de hoje. A cidade ainda contabilizado o prejuízo do mau tempo, que começou na tarde de terça-feira, 12.

“Decidimos pela suspensão do desfile do dia 21 de setembro e também do show”, anunciou o prefeito Marcelo Iunes durante entrevista coletiva no final da manhã desta quarta-feira, dia 13. “O show (do cantor Léo Chaves) seria pago pelo Estado, com estrutura do Estado também”, disse o prefeito e Corumbá.

A secretária-adjunta de Educação, Maria do Carmo Provenzano de Arruda Brum, destacou que a decisão do prefeito foi acertada uma vez que “não há clima” para desfile. Ela antecipou que a Secretaria Municipal de Educação deve realizar atividades com os alunos para o mês de outubro.

“Chegamos à conclusão que não temos clima para o desfile acontecer, por tudo que houve e, principalmente, pelo óbito do nosso aluno Matheus. As escolas são as responsáveis por abrilhantar o desfile e, por estarmos em luto, decidimos também suspender o desfile. Vamos pensar em um momento futuro, lá por outubro, em atividades com as fanfarras, que ensaiaram até o momento e assim possam fazer suas apresentações, com apoio da Fundação da Cultura, da Prefeitura como um todo, com os vereadores, para que a gente possa pensar em uma atividade lá para frente”, observou a secretária-adjunta de Educação.

O cancelamento dos eventos dos 245 anos foi definido após reunião do prefeito Marcelo Iunes com os secretários Luiz Antônio Pardal (Governo); Amanda Balancieri Iunes (Assistência Social e Cidadania); Maria do Carmo Provenzano de Arruda Brum (adjunta de Educação); com o superintendente Municipal de Proteção e Defesa Civil, Isaque do Nascimento; Élbio Mendonça (chefe de Gabinete); Sandro Asseff (assessor executivo Fundação da Cultura) e com o vereador Roberto Façanha.