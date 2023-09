Corumbá decreta situação de emergência

Quadra de escola danificada após vendaval / Defesa Civil

O prefeito de Corumbá Marcelo Iunes assinou nesta quarta-feira, 13, o decreto de situação de emergência após os estragos e morte causados pelo temporal de terça-feira, 12. A chuva continua na região.

Segundo a prefeitura, o documento reconhece a existência de “situação anormal tipificada como tempestade local, com o subtipo denominado vendaval” e autoriza “a mobilização de toda a estrutura do Poder Executivo Municipal para atendimento à situação de emergência, sob a coordenação da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil, autorizado o desencadeamento de Ações de Resposta ao Desastre”.

Ainda é reforçando no decreto a precipitação pluviométrica que chegou a 27,5 mm no pluviômetro do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A chuva durou cerca de 30 minutos, causando danos na rede elétrica e morte do aluno Matheus Alves de Souza, 07 anos, da Escola Municipal Cássio Leite de Barros, que foi atingido pela estrutura da quadra.

Ajuda

Durante a entrevista coletiva, Iunes reforçou a força-tarefa entre as autoridades e instituições para a restauração da normalidade na cidade. Para ele, a resposta rápida na execução de ações conjuntas permitiu apoio e acolhimento às famílias afetadas pelo temporal de ontem.

“Quero agradecer ao vice-prefeito Dirceu Miguéis, que rapidamente agilizou com a Energisa o envio de dez equipes, com 20 profissionais, para Corumbá, para que trabalhar na recomposição da energia elétrica em nossa cidade”, disse o Iunes.

As operações contam com ajuda da Câmara Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Governo do Estado.

Participando da entrevista coletiva do final da manhã de hoje, o presidente da Câmara Municipal, vereador Ubiratan Canhete de Campos Filho (Bira), antecipou ao prefeito que o Legislativo vai antecipar a devolução de recursos – de excesso do duodécimo – para que a Prefeitura possa empregar nas ações de recuperação da cidade e apoio às famílias afetadas pelo temporal.

“Orientei nosso financeiro para fazer um levantamento do que a Câmara tem disponível, a título de adiantamento, para repassar um valor à Prefeitura. Assim, a Câmara vai contribuir possibilitando mais recursos para que a gente possa atuar. Os vereadores foram unânimes no sentido que a gente tem que dar essa a nossa cota de participação”, completou o presidente do Legislativo corumbaense.

Central 0800

O secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, disse que a Prefeitura colocou à disposição uma central telefônica 0800 para receber as demandas da população. “Para facilitar o atendimento, a Prefeitura de Corumbá destinou o telefone 0800-5002019 para recebimento das demandas”, disse.

Originalmente, o número é do serviço de Iluminação Pública. Mas, ao ser atendido a demanda será direcionada para a Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil. Esta central 0800 atende até 17h30, passado este horário a orientação é para entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

*Com assessoria de imprensa.