Corumbá destina R$ 740 mil para escolas de samba do Carnaval 2025

Tradicional Carnaval de Corumbá / Divulgação

Na tarde de quarta-feira, 12 de fevereiro, o prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel, oficializou o repasse de R$ 740 mil para a Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco). O valor será destinado às agremiações filiadas e tem como objetivo financiar a preparação para os desfiles de rua deste ano.

Durante o evento, o prefeito destacou os esforços para garantir a realização do Carnaval, mesmo em meio a dificuldades financeiras. “Apesar das adversidades, trabalhamos para assegurar que o Carnaval aconteça com toda a sua tradição. Buscamos parcerias e conseguimos apoio. Agradeço pela confiança e tenho certeza de que será uma grande festa”, afirmou.

Victor Raphael de Almeida, presidente da Liesco, também fez questão de reconhecer o apoio da Prefeitura. “Agradecemos o esforço do poder público em prol do nosso Carnaval. Vamos manter a qualidade dos nossos desfiles, que são o reflexo de todo o trabalho e dedicação das escolas de samba", disse.

O deputado estadual Paulo Duarte, presente na reunião, ressaltou a importância da ação antecipada da Prefeitura. “O prefeito agiu antes de assumir o cargo, pois no ano passado não houve repasse de recursos para as escolas de samba. Trabalhamos juntos para conseguir recursos do Governo do Estado e também uma emenda do deputado federal Beto Pereira, além de uma emenda da senadora Soraya Thronicke”, destacou. Para ele, o repasse é um reflexo de uma gestão que coloca o bem da cidade à frente de questões partidárias.

A diretora-presidente da Fundação de Cultura, Wanessa Pereira, enfatizou o impacto econômico do investimento no Carnaval. “Investir na Cultura traz um retorno significativo para a economia local. Pesquisas indicam que a cada R$ 1 investido na Cultura, R$ 3 retornam para a cidade. Este evento movimenta a economia e gera emprego e renda para o município”, afirmou.

A reunião contou ainda com a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Ubiratan de Campos Filho (Bira), do secretário de Governo, Marcos de Souza Martins, e representantes das escolas de samba de Corumbá.