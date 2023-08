Corumbá e Ladário têm queda de 35,7% nos homicídios entre janeiro e julho

Porto Geral em Corumbá / Foto: Bruno Rezende/Governo do Estado

Corumbá e Ladário tiveram queda de -35,7% nos crimes de homicídio entre os meses de janeiro e julho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2022 foram registrados 14 crimes, contra 9 neste ano. A região compreende uma população de 115.450 mil habitantes. Conforme o levantamento de índices criminais monitorados pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), os crimes de roubo também registraram redução no período analisado saindo de 284, no passado, para 194 (31,7%).



A cidade de Corumbá, com mais 94.300 mil habitantes, teve queda de -30,8% dos crimes de homicídio doloso, passando de 13 no ano passado para nove neste ano. Os crimes de roubo diminuíram de 260, em 2022, para 180 neste ano (-30,8%).



Ladário, por sua vez, não registrou uma única ocorrência de roubo de veículo neste ano. No ano passado foram 3 casos desse crime. Os crimes de roubo também tiveram grande redução. De 24 em 2022 para 14 neste ano (-41,7%). Já o Furto de Veículos registrou a maior redução no município, saindo de 18 casos em 2022 para quatro neste ano (-77,8%).



Sobre os bons resultados obtidos pelas forças de segurança, o tenente-coronel Carlos Magno da Silva explicou que a Polícia Militar da região tem intensificado o serviço de tele atendimento pelo Copom (190) e refinado o primeiro atendimento ao cidadão, colocando aquele policial que tem o perfil de empatia e atenção para que a pessoa em emergência seja melhor acolhida.



Ele aponta ainda que as ações da Getam, Força Tática, Rádio Patrulha, Grupamento de Trânsito e Proerd, e a integração com a Polícia Civil e Polícia Penal, com quem são feitas reuniões regulares, são fundamentais para a melhoria da Segurança Pública.



"Além disso, nós reimplantamos o Getam (Grupo Tático de Motos) para melhorar o acesso rápido a praças e comunidades, ondes alguns criminosos se escondem, o que teve um resultado muito bom. As Guarnições de Força Tática foram disponibilizadas com intuito de dar apoio imediato 24h, bem como o rádio patrulhamento, que a todo momento está atento para o apoio imediato", analisa.



Ele revelou ainda que o comando está implementando o Promuse (Programa Mulher Segura), em Ladário, no intuito de reduzir os índices de violência contra a mulher. "A Guarda Municipal atua no atendimento à mulher em Corumbá, porém ainda não há esta rede de apoio em Ladário. Junto a isso reforçamos o serviço de inteligência, que tem fundamental importância no levantamento de informações. Dois policiais foram destacados para atuar diretamente no Proerd, o que tem possibilitado a melhoria visão que a população possui da instituição e colabora na prevenção junto aos jovens e crianças para dizer não as drogas", avalia.



O delegado regional de Corumbá, Fabrício Dias dos Santos, falou que a redução dos crimes na região se deve tanto as ações do Governo do Estado quanto a ações diretas dos servidores que atuam nos dois municípios. "Tivemos investimento do Governo em viaturas, armamentos, melhoria das unidades policiais, o que acaba contribuindo diretamente para melhoria do serviço prestado pelas delegacias. Se deve também a dedicação do efetivo das duas cidades. Uma ação integrada entre os setores de investigações de cada unidade e Núcleo Regional de Inteligência. Nós também destacamos ações integradas com as demais forças policiais locais, em especial a Polícia Militar. Tivemos também maior empenho na análise diuturna dos boletins policiais. Sempre também essa análise voltada para uma atuação imediata. Especialmente aos crimes de maior gravidade. Com isso a população recebe um serviço de maior qualidade", destaca.



Essa tendência de queda nos índices criminais monitorados pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) foi identificada em todo o Estado durante o período analisado.