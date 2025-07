Corumbá, Jardim e Nioaque recebem programação do 'Julho das Pretas'

Comunicação

Com o tema “Eu, Mulher Preta”, a campanha Julho das Pretas chega à sua sétima edição em 2025 em Mato Grosso do Sul, reforçando o compromisso com a ampliação e efetivação de direitos, o enfrentamento ao racismo e ao sexismo, e a valorização das mulheres negras sul-mato-grossenses.

Realizada pela Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, a campanha integra a mobilização nacional que acontece durante todo o mês de julho, envolvendo organizações do movimento negro e instituições governamentais.

“O Julho das Pretas é uma estratégia para dar visibilidade às lutas, existências e conquistas das mulheres negras na sociedade. Reafirmar o protagonismo das mulheres negras é reafirmar também a importância de ações antirracistas e antissexistas em todos os espaços”, destaca a subsecretária de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, Vânia Duarte.

Criada em Mato Grosso do Sul em 2019, a campanha tem como marco o dia 25 de julho, quando se celebra o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina-Americana e Caribenha e, no Brasil, o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, além de ser oficialmente reconhecida no Estado como o Dia Estadual da Mulher Negra, conforme a Lei 11.254/2018.

A edição de 2025 traz uma programação diversificada que percorre cidades como Campo Grande, Nova Andradina, Corumbá, Jardim e Nioaque, com ações que incluem rodas de conversa, oficinas, apresentações culturais, escutas ativas em comunidades quilombolas, seminários e eventos de valorização da identidade e dos direitos das mulheres negras.

Além das atividades ao longo de julho, também está prevista a Marcha da Mulher Negra, que acontece em novembro, mas cuja construção já começou desde o início do ano.

“O Julho das Pretas é uma ação permanente de construção e resistência. A programação é pensada para ocupar os espaços públicos, valorizar a identidade da mulher negra e ampliar o acesso aos direitos”, reforça Vânia.

Programação Julho das Pretas 2025 – Eu, Mulher Preta

Campo Grande

02/07 – 14h

Lançamento dos Indicadores Raciais – Observatório da Cidadania

Auditório da Secretaria de Estado da Cidadania

31/07 – 14h às 18h

Palestra com Nelinha do Babaçu – Participação das Mulheres Negras Empreendedoras de MS

Auditório do Sebrae

Nova Andradina

01/07 – 9h

Panfletagem no Centro – Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade

02/07 – 14h30

Oficina: Eu, Mulher Preta na Cidadania: Por Reparação e Bem Viver

Auditório da Secretaria de Estado da Cidadania

02/07 – 19h

Live: Advogadas N.A – Direito e Cidadania

04/07 – 13h30

Reunião com o Grupo de Estudo NEABI-IFMS

Instituto Federal de Nova Andradina

07/07 – 15h30

Roda de conversa com Mulheres Migrantes

Auditório da Coordenadoria de PIR

08/07 – 7h

Entrevista na Rádio local

10/07 – 17h30

Roda de conversa com Mulheres Migrantes

Coordenadoria de PIR

11/07 – 19h

Conversa com o Coletivo NESU

Coordenadoria de PIR

12/07 – 19h

Apresentação do Grupo Batuqueiros de Nagô

Praça das Luzes

13/07 – 13h

Oficina: Meu Cabelo, Minha Escolha – Oficina de Tranças

Coordenadoria de PIR

13/07 – 19h

Apresentação do Grupo Batuqueiros de Nagô

Praça das Luzes

16/07 – 19h

Vozes Negras em Movimento – Celebração da luta e resistência da Mulher Negra

OAB – Nova Andradina

18/07 – 19h

Live: A Educação e a Aplicação das Leis 10.639/2003 e 11.645 – Avanços e desafios

Online

20/07 – 14h30

Roda de conversa: Filhas do Terreiro

Terreiro Caboclo Ubirajara

23/07 – 14h às 16h

Cine Maturidade – Parceria com a Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa Idosa

Auditório da Secretaria de Estado da Cidadania

23/07 – 19h

Roda de conversa: Vivências com Coletivo de Mulheres de Nova Andradina

Coordenadoria de PIR

25/07 – 19h

Roda de conversa com Mulheres do Conselho de Promoção da Igualdade Racial e Cidadania

Coordenadoria de PIR

Corumbá

09/07

Escuta Ativa na Comunidade Quilombola Família Ozório

Abertura do Seminário das Religiões de Matrizes Africanas

10/07 – 9h às 16h

Seminário das Religiões de Matrizes Africanas

11/07 – 9h às 15h

Continuação do Seminário das Religiões de Matrizes Africanas

Jardim

10/07 – 19h40

Palestra: As Mulheres Negras na Sociedade Sul-Mato-Grossense – Parceria com a SubsComunitário

Local a confirmar

Nioaque

18/07

Participação na Ação Global do município com:

Oficina de tranças

Oficina de percussão para crianças

Exposição de orquídeas e artesanatos das mulheres quilombolas

Local a definir

Nova Casa Verde (Distrito de Nova Andradina)

17/07 – 9h

Roda de conversa com Mulheres de Nova Casa Verde

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV

Furnas do Dionísio (Comunidade Quilombola)

25/07 – 9h às 16h

Roda de conversa: A Atuação e o Papel das Mulheres na Comunidade

Presença de autoridades municipais

Outras ações

03/07 – Musical Tia Eva

SESC Prosa

06/07 – 15h

Café Preto: Encontro com a Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver

Local sugerido: Parque das Nações Indígenas, Praça do Preto Velho ou Parque Airton Sena

12/07

Ação Global #TodasPorElas pelo fim do feminicídio

Parque Jacques da Luz – Moreninha

24/07

Reunião Ampliada do CEDINE: Mulheres Negras – Por Reparação e Bem Viver

Auditório da Secretaria de Estado da Cidadania

