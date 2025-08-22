Acessibilidade

22 de Agosto de 2025

Cultura

Corumbá lança plataforma para preservar o Banho de São João

Ferramenta colaborativa reúne histórias, mapas, fotos e memórias da festa

Redação

Publicado em 22/08/2025 às 16:44

Banho de São João em Corumbá / Foto: Ayrton Benites/PMC

Foi lançada oficialmente na noite de 21 de agosto, no auditório do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), uma nova plataforma colaborativa dedicada ao Banho de São João, uma das manifestações culturais mais emblemáticas de Corumbá. A iniciativa, desenvolvida pela Fundação da Cultura da cidade, busca valorizar as memórias, tradições e vivências que compõem esse patrimônio imaterial, promovendo o engajamento direto das comunidades festeiras.

O ambiente digital interativo permite que moradores, famílias organizadoras da festa e pesquisadores contribuam com conteúdos sobre o Banho de São João. É possível registrar depoimentos, escrever histórias, localizar núcleos festeiros em um mapa colaborativo, enviar postais digitais e acessar uma biblioteca com fotos, textos e materiais de apoio. A plataforma ainda oferece uma aba dedicada à programação das festividades, especialmente útil no período das celebrações.

Por ser colaborativa, a ferramenta permite que os próprios festeiros atualizem informações em tempo real, utilizando celulares ou computadores, sempre com o suporte técnico da Fundação de Cultura.

O evento de lançamento contou com a presença de representantes da Fundação, famílias festeiras já cadastradas, convidados e membros da comunidade. Um dos destaques da noite foi a roda de vivências, onde participantes compartilharam memórias familiares, relatos de fé e experiências ligadas à organização da festa, destacando o profundo vínculo entre a celebração e a religiosidade popular.

Segundo a Fundação, a plataforma representa um passo importante para fortalecer a educação patrimonial e dar visibilidade ao protagonismo das comunidades locais. Ao reunir diferentes recursos, como mapas, depoimentos, arquivos históricos e programação atualizada; o projeto reafirma o caráter vivo do Banho de São João e amplia suas possibilidades de pesquisa, ensino e turismo cultural.

A Fundação de Cultura também agradeceu ao IFMS pela cessão do espaço e pelo apoio à iniciativa, reconhecendo o valor pedagógico da ação junto aos estudantes da instituição.

A plataforma já está disponível e pode ser acessada por qualquer pessoa pelo site saojoao.corumba.ms.gov.br.

Deixe a sua opinião

