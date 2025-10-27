Corumbá lança portal digital para ampliar participação popular

O sistema foi desenvolvido pela equipe de tecnologia da Prefeitura / Divulgação

A Prefeitura de Corumbá lançou o Portal de Enquetes, plataforma digital que amplia a participação da população nas decisões do município.

O objetivo é ouvir a opinião dos moradores sobre projetos, programas e políticas públicas, fortalecendo o diálogo entre o poder público e a comunidade.

Desenvolvido pela equipe de tecnologia da Prefeitura, o sistema é simples, seguro e acessível em qualquer dispositivo — computador, tablet ou celular.

Para participar, basta acessar o portal, escolher a enquete ativa e registrar sua opinião. Acesse: https://enquete.corumba.ms.gov.br/.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!