Corumbá lança portal digital para ampliar participação popular

O sistema foi desenvolvido pela equipe de tecnologia da Prefeitura / Divulgação

A Prefeitura de Corumbá lançou o Portal de Enquetes, plataforma digital que amplia a participação da população nas decisões do município.

O objetivo é ouvir a opinião dos moradores sobre projetos, programas e políticas públicas, fortalecendo o diálogo entre o poder público e a comunidade.

Desenvolvido pela equipe de tecnologia da Prefeitura, o sistema é simples, seguro e acessível em qualquer dispositivo — computador, tablet ou celular.

Para participar, basta acessar o portal, escolher a enquete ativa e registrar sua opinião. Acesse: https://enquete.corumba.ms.gov.br/.

