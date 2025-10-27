Corumbá lança portal digital para ampliar participação popular

Ferramenta online permite que moradores participem de enquetes sobre ações municipais
O sistema foi desenvolvido pela equipe de tecnologia da Prefeitura / Divulgação
A Prefeitura de Corumbá lançou o Portal de Enquetes, plataforma digital que amplia a participação da população nas decisões do município.
O objetivo é ouvir a opinião dos moradores sobre projetos, programas e políticas públicas, fortalecendo o diálogo entre o poder público e a comunidade.
Desenvolvido pela equipe de tecnologia da Prefeitura, o sistema é simples, seguro e acessível em qualquer dispositivo — computador, tablet ou celular.
Para participar, basta acessar o portal, escolher a enquete ativa e registrar sua opinião. Acesse: https://enquete.corumba.ms.gov.br/.
