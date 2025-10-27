Corumbá oferece até 100% de desconto em juros e multas de dívidas

O programa também permite parcelar débitos / Ayrton Benites/PMC

Instituído pela Lei Complementar nº 356/2025, o programa abrange dívidas tributárias e não tributárias, constituídas ou não, inscritas ou não em dívida ativa, inclusive parcelamentos anteriores descumpridos, desde que gerados até 31 de dezembro de 2024.

Os contribuintes de Corumbá têm até o dia 31 de dezembro para aderir ao programa “Regulariza Corumbá”, que concede descontos de até 100% em juros e multas para quem quitar dívidas municipais à vista. A iniciativa também permite parcelar débitos em até 24 vezes, com reduções progressivas nos encargos conforme o número de parcelas.

Ficam fora do benefício as dívidas por danos ao patrimônio público, infrações de trânsito e tributos de empresas do Simples Nacional, exceto aqueles repassados por convênio com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

As opções de pagamento são:

À vista, com 100% de desconto em juros e multas;

Em até 6 parcelas, com 90% de abatimento;

De 7 a 12 parcelas, com 80% de redução;

De 13 a 24 parcelas, com 60% de desconto.

Nos casos ajuizados ou protestados, há acréscimo de 10% em honorários advocatícios sobre o valor atualizado. As parcelas vencem a cada 30 dias, sendo prorrogadas para o dia útil seguinte em caso de feriado ou fim de semana.

O programa também prevê reparcelamento de débitos já negociados, mediante pagamento de entrada mínima. Em dívidas não ajuizadas, o valor deve corresponder a 15% do total; em processos judiciais, 10%, acrescido dos honorários.

Para aderir, o contribuinte deve formalizar requerimento e assinar termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento. A adesão suspende execuções fiscais em andamento, mas o benefício será cancelado se houver três parcelas consecutivas em atraso.

O atendimento é realizado na Procuradoria Fiscal e Tributária, para débitos inscritos em dívida ativa, e na Auditoria-Geral da Fazenda, para os demais casos. O Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), na Rua Dom Aquino, em frente ao Jardim da Independência, também oferece orientações sobre o programa.

A Prefeitura poderá ainda firmar convênios com cartórios, órgãos públicos e entidades de proteção ao crédito para reforçar a cobrança da dívida ativa. Está prevista a possibilidade de pagamento via cartão de crédito, débito ou Pix, conforme regulamentação que será publicada.

