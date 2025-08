Corumbá pode ter falta de água neste sábado devido à queda de energia

Vista aérea de Corumbá / PMC

Moradores de Corumbá podem enfrentar interrupções no fornecimento de água ou baixa pressão nas torneiras ao longo deste sábado (2), segundo alerta divulgado pela Sanesul, concessionária responsável pelo abastecimento no município.

O motivo é uma queda no fornecimento de energia elétrica na unidade de captação de água localizada às margens do rio Paraguai, o que comprometeu o funcionamento do sistema. De acordo com a empresa, todas as regiões da cidade podem ser afetadas.

A previsão inicial é de que o abastecimento seja normalizado por volta das 13h30, mas a concessionária recomenda o uso consciente da água até que a situação esteja totalmente regularizada.

A Sanesul informou que acompanha a situação e trabalha para restabelecer o sistema assim que a energia for retomada. Moradores podem entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800 067 6010 para mais informações.

