Corumbá prorroga prazo da prova de vida digital da Previdência

O procedimento é obrigatório e garante a continuidade do pagamento dos benefícios / Prefeitura de Corumbá

A Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio do FUNPREV (Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais), prorrogou até o dia 20 de outubro de 2025 o prazo para a realização da prova de vida digital dos aposentados e pensionistas nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril.

Já para os beneficiários nascidos em maio, junho, julho e agosto, o prazo para realização do procedimento começa nesta quarta-feira, 1º de outubro, e segue até o dia 31 do mesmo mês.

A prova de vida é obrigatória e essencial para garantir a continuidade do pagamento dos benefícios. Agora, o processo pode ser realizado de forma digital, por meio do aplicativo GOV.BR, com reconhecimento facial, eliminando a necessidade de comparecimento presencial à sede do FUNPREV.

Para dúvidas ou mais informações, os beneficiários podem entrar em contato com o WhatsApp institucional do FUNPREV, pelo número (67) 3232-6765.

