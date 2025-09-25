Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 19:00

Corumbá recebe R$ 67 mi do Focem e Governo de MS para modernizar água e resíduos

O projeto será executado pela Sanesul e prevê a implantação de mais de 40 quilômetros de rede de distribuição

Redação

Publicado em 25/09/2025 às 18:14

Rede de saneamento / Bruno Rezende/Secom/Arquivo


Corumbá terá R$ 67,4 milhões para investir na modernização da rede de distribuição e tratamento de água e resíduos. O recurso, que integra financiamento do Focem (Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul) e contrapartida do Governo do Estado, foi formalizado nesta quinta-feira (25) em ato com o governador Eduardo Riedel, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o prefeito Gabriel Alves de Oliveira.

Riedel destacou que a parceria entre governo estadual, Sanesul e setor privado tem permitido avanços concretos rumo à universalização do saneamento básico. “Graças a esse trabalho, Mato Grosso do Sul vai alcançar mais de 90% de cobertura já entre 2027 e 2028, tornando-se um dos primeiros estados do país a universalizar o acesso à água tratada e esgoto”, afirmou.

O projeto será executado pela Sanesul e prevê a implantação de mais de 40 quilômetros de rede de distribuição, instalação de sistemas de medição e válvulas redutoras de pressão, substituição de hidrômetros, modernização de ligações de água, automação de captação e reservação com telemetria, além de estrutura para tratamento e destinação adequada dos resíduos da ETA (Estação de Tratamento de Água).

Também estão previstas ações educativas com oficinas, palestras e capacitação comunitária sobre uso racional da água.

Do total, US$ 9,12 milhões (cerca de R$ 48,4 milhões) virão de recursos não reembolsáveis do Focem. A contrapartida estadual soma US$ 3,35 milhões (aproximadamente R$ 17,8 milhões).

A ministra Simone Tebet ressaltou que a Cofiex (Comissão de Financiamento Externo), da qual é coordenadora, acompanha anualmente a liberação de cerca de R$ 40 bilhões em financiamentos junto a organismos internacionais. “Este é um momento especial. Os acordos internacionais garantem investimentos estratégicos, fortalecem o país e priorizam estados e municípios”, afirmou.

A proposta integra as Rotas de Integração Sul-Americana, coordenadas pelo Ministério do Planejamento, e busca assegurar sustentabilidade hídrica, reduzir enfermidades relacionadas à água e ampliar o acesso a serviços essenciais em áreas vulneráveis.

Segundo Renato Marcílio, presidente da Sanesul, o aporte confirma o compromisso da empresa com a saúde pública. “Nosso objetivo é garantir abastecimento de qualidade, com redes modernas e eficiência operacional em todo o Mato Grosso do Sul”, disse.

O prefeito Gabriel Alves destacou o empenho conjunto. “Corumbá tem sido abraçada e apoiada. Dos 26 projetos apresentados, oito foram contemplados, sendo três em Mato Grosso do Sul — entre eles, o de nossa cidade. Vamos seguir construindo com união”, disse.

Participaram ainda do ato o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), o diretor de Engenharia e Meio Ambiente, Leopoldo Godoy, o deputado federal Geraldo Resende, os estaduais Paulo Duarte e Pedrossian Neto, além de vereadores e autoridades locais.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS

