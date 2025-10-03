Acessibilidade

03 de Outubro de 2025

Corumbá recebe unidade móvel de gastronomia para cursos gratuitos do setor

As aulas serão realizadas na Unidade Móvel de Gastronomia, instalada no Porto Geral

Redação

Publicado em 03/10/2025 às 16:30

Cursos gratuitos de gastronomia até fevereiro de 2026 / Divulgação

A cidade de Corumbá recebe, a partir deste mês, uma série de cursos gratuitos na área de gastronomia, promovidos pelo Senac-MS por meio do PSG (Programa Senac de Gratuidade). A ação vai até fevereiro de 2026 e é fruto de uma parceria entre o Senac MS, a Prefeitura Municipal de Corumbá e a FUNDTUR Pantanal (Fundação de Turismo do Pantanal).

As aulas serão realizadas na Unidade Móvel de Gastronomia, instalada no Porto Geral, dentro do complexo do Centro de Convenções do Pantanal. O projeto tem como objetivo qualificar a mão de obra local e atender às demandas dos setores ligados ao turismo, como bares, restaurantes, barco-hotéis e meios de hospedagem.

Voltada a profissionais da gastronomia e interessados em ingressar no setor, a formação oferece desde noções básicas de higiene até técnicas avançadas de preparo e manipulação de alimentos. Os cursos foram definidos com base nas necessidades do mercado local e incluem temáticas como cozinha pantaneira, cortes de carnes e culinária sem glúten.

Onde se inscrever

As inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade do Senac em Corumbá, localizada na Rua América, 4389, das 8h às 12h e das 14h às 20h. Informações adicionais podem ser obtidas pelo WhatsApp da FUNDTUR Pantanal: (67) 99619-1868.

Confira a programação dos cursos na Carreta do Senac:

Higiene e Manipulação de Alimentos
07 a 09/10/2025 – 08h às 12h

Elaboração de Ficha Técnica e Precificação
13 a 17/10/2025 – 08h às 12h

Preparo de Risotos
13 a 17/10/2025 – 18h às 21h

Corte e Cocção de Aves
20 a 23/10/2025 – 08h às 12h

Técnicas em Cortes e Vendas de Carnes: Peixe e Jacaré
20 a 27/10/2025 – 18h às 21h

Cozinha Pantaneira
27 a 30/10/2025 – 08h às 12h

Comida de Rua
03 a 13/11/2025 – 08h às 12h

Culinária sem Glúten
03 a 11/11/2025 – 18h às 21h

Higiene e Manipulação de Alimentos
17 a 19/11/2025 – 08h às 12h

Panetones, Pães, Bolos e Roscas Natalinas
24 a 27/11/2025 – 08h às 12h

Aproveitamento Integral dos Alimentos
24/11 a 01/12/2025 – 13h às 17h

