Corumbá recebe unidade móvel de gastronomia para cursos gratuitos do setor

Cursos gratuitos de gastronomia até fevereiro de 2026 / Divulgação

A cidade de Corumbá recebe, a partir deste mês, uma série de cursos gratuitos na área de gastronomia, promovidos pelo Senac-MS por meio do PSG (Programa Senac de Gratuidade). A ação vai até fevereiro de 2026 e é fruto de uma parceria entre o Senac MS, a Prefeitura Municipal de Corumbá e a FUNDTUR Pantanal (Fundação de Turismo do Pantanal).

As aulas serão realizadas na Unidade Móvel de Gastronomia, instalada no Porto Geral, dentro do complexo do Centro de Convenções do Pantanal. O projeto tem como objetivo qualificar a mão de obra local e atender às demandas dos setores ligados ao turismo, como bares, restaurantes, barco-hotéis e meios de hospedagem.

Voltada a profissionais da gastronomia e interessados em ingressar no setor, a formação oferece desde noções básicas de higiene até técnicas avançadas de preparo e manipulação de alimentos. Os cursos foram definidos com base nas necessidades do mercado local e incluem temáticas como cozinha pantaneira, cortes de carnes e culinária sem glúten.

Onde se inscrever

As inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade do Senac em Corumbá, localizada na Rua América, 4389, das 8h às 12h e das 14h às 20h. Informações adicionais podem ser obtidas pelo WhatsApp da FUNDTUR Pantanal: (67) 99619-1868.

Confira a programação dos cursos na Carreta do Senac:

Higiene e Manipulação de Alimentos

07 a 09/10/2025 – 08h às 12h

Elaboração de Ficha Técnica e Precificação

13 a 17/10/2025 – 08h às 12h

Preparo de Risotos

13 a 17/10/2025 – 18h às 21h

Corte e Cocção de Aves

20 a 23/10/2025 – 08h às 12h

Técnicas em Cortes e Vendas de Carnes: Peixe e Jacaré

20 a 27/10/2025 – 18h às 21h

Cozinha Pantaneira

27 a 30/10/2025 – 08h às 12h

Comida de Rua

03 a 13/11/2025 – 08h às 12h

Culinária sem Glúten

03 a 11/11/2025 – 18h às 21h

Higiene e Manipulação de Alimentos

17 a 19/11/2025 – 08h às 12h

Panetones, Pães, Bolos e Roscas Natalinas

24 a 27/11/2025 – 08h às 12h

Aproveitamento Integral dos Alimentos

24/11 a 01/12/2025 – 13h às 17h



