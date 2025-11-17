Corumbá receberá R$ 5 milhões para obras de contenção na área central

Encosta de Corumbá / Léo Amaral (PMC)

A Prefeitura de Corumbá garantiu, junto ao Ministério das Cidades, um investimento de R$ 5 milhões para executar obras de contenção de encostas na região da rua Ladário, no encontro com a rua Mariano Cavassa, área central da cidade. A iniciativa integra o processo seletivo do PAC Encostas 2025, voltado a ações preventivas e estruturais para redução de riscos urbanos.

A área é classificada como setor de risco R3 e registra, historicamente, erosões e movimentações do solo que ameaçam edificações e colocam em risco moradores da região ribeirinha. O objetivo do projeto é aumentar a segurança local e proteger o patrimônio público e privado.

O pacote de intervenções inclui a implantação de sistemas de drenagem superficial e profunda, construção de muros de arrimo e gabiões, reforço do talude com técnicas de estabilização — como grampeamento de solo, uso de geotêxteis e revegetação — além da recuperação de calçadas, escadarias e muros de divisa. Também está previsto monitoramento técnico e ambiental contínuo, com instalação de instrumentos para acompanhar possíveis movimentações do terreno.

Segundo o Município, o projeto segue todas as diretrizes do Ministério das Cidades para obras de contenção de encostas e reforça a estratégia local de prevenção de desastres e valorização dos espaços urbanos.

