01 de Outubro de 2025 • 20:54

Cidades

Corumbá reforça exigência de autorização para serviços em cemitérios

Sepultamentos e obras em jazigos só podem ser realizados com documentação prévia

Redação

Publicado em 01/10/2025 às 17:51

Quando os serviços envolverem alvenaria, o responsável pelo jazigo poderá contratar diretamente um profissional / Clovis Neto/PMC

A Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Secretaria de Infraestrutura e da Coordenadoria de Fiscalização e Posturas, informa que todos os procedimentos realizados nos cemitérios municipais devem ser previamente autorizados, mediante apresentação de documentos específicos.

Para sepultamentos, os responsáveis devem apresentar os seguintes documentos:

  • Título de aforamento perpétuo do jazigo;
  • Certidão de óbito do falecido;
  • Documentos pessoais do responsável pelo sepultamento.
  • No caso de obras em jazigos, também é necessário apresentar:
  • Título de aforamento perpétuo;
  • Documentos pessoais do responsável.

A Prefeitura esclarece que, quando os serviços envolverem obras em alvenaria, o proprietário ou responsável pelo jazigo poderá contratar diretamente um pedreiro ou profissional da área. A contratação é de responsabilidade exclusiva das partes, sem qualquer interferência da administração pública no valor ou execução do serviço.

