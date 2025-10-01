Corumbá reforça exigência de autorização para serviços em cemitérios

Quando os serviços envolverem alvenaria, o responsável pelo jazigo poderá contratar diretamente um profissional / Clovis Neto/PMC

A Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Secretaria de Infraestrutura e da Coordenadoria de Fiscalização e Posturas, informa que todos os procedimentos realizados nos cemitérios municipais devem ser previamente autorizados, mediante apresentação de documentos específicos.

Para sepultamentos, os responsáveis devem apresentar os seguintes documentos:

Título de aforamento perpétuo do jazigo;

Certidão de óbito do falecido;

Documentos pessoais do responsável pelo sepultamento.

No caso de obras em jazigos, também é necessário apresentar:

Título de aforamento perpétuo;

Documentos pessoais do responsável.

A Prefeitura esclarece que, quando os serviços envolverem obras em alvenaria, o proprietário ou responsável pelo jazigo poderá contratar diretamente um pedreiro ou profissional da área. A contratação é de responsabilidade exclusiva das partes, sem qualquer interferência da administração pública no valor ou execução do serviço.

