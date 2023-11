Corumbá sedia encontro de Procons municipais

Procon em Corumbá / Prefeitura Municipal

Corumbá sedia no período de 08 a 10 de novembro O ‘XXII Encontro de Procons Municipais de Mato Grosso do Sul – Sistema Estadual de Defesa do Consumidor de MS’. As atividades serão realizadas no Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gomez, situado na rua Domingos Sahib, 570, Porto Geral.

Promovido pela Prefeitura de Corumbá e Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), o evento tem a organização do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) e Procon Corumbá. Assim, o encontro é composto por palestras e discussões técnicas, com foco na formação e aprimoramento dos canais de atendimento ao consumidor.

O Encontro de Procons é para fortalecer o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor a partir da integração dos 44 Procons municipais. “Este é um tradicional momento de integração do Sistema Estadual de Proteção aos Direitos do Consumidor e fortalecimento dos Procon´s municipais, verdadeiras portas de entrada para o restabelecimento dos direitos ”, pontua o secretário-executivo do Procon/MS, Antonio José Angelo Motti.

Já o diretor-presidente do Procon Corumbá, Vital Gonçalves Miguéis, ressalta que o trabalho dos Procons municipais será fortalecido por meio da qualificação proporcionada no evento. “Entendemos serem necessários esses encontros, com a presença de especialistas nacionais e regionais, para troca de experiências e mobilização das unidades municipais por recursos que possam ampliar o trabalho de orientação e defesa dos direitos do consumidor no Estado”, disse.

*Com assessoria