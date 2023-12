Costelada da Igreja Imaculada Conceição começa às 11h30

A partir das 11h30 deste domingo, dia 10, acontece a 2ª Costelada por Nossa Senhora da Imaculada Conceição. O padre Paulo do Nascimento de Souza, que ministra missas no santuário, convida toda a comunidade a participar do evento.

“No domingo dia 10 nós temos a nossa festa social que é a segunda edição da costelada aqui da paróquia. Quem vem assar, será os assadores de Ponta Porã, que vem nos ajudando nesta evangelização através de assar o churrasco, juntamente com a nossa equipe aqui de Aquidauana. É uma suculenta costelada, feita com tanto carinho e com tanto amor. O preço será R$ 40, crianças até 7 anos não pagam e a partir das 11h30 até às 14 horas nós estaremos servindo no local essa suculenta costelada”, encerra Padre Paulo, fazendo esse convite a todos.