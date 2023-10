CRAS de Aquidauana realiza encontro com gestantes

Atendimento na unidade / Divulgação

A equipe do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) I, na Vila São Pedro, realizou um atendimento difenciado na quarta-feira (26), para mães atendidas periodicamentes. O encontro chamado de "Ninho Materno", acolheu as moradores com palestras e informações.

Segundo a prefeitura, as mamães tiveram um momento relaxante no CRAS I, participando de uma sessão Aromaterapia, com a fisioterapeuta Jennifer Nely, que também ensinou às mães sobre a Shantala, massagem terapêutica, para aliviar cólica, bem como, traz outros benefícios ao bebê.

“A massagem, além desses benefícios, é um momento de troca de contato, entre mãe e bebê. Comecem pelo rostinho com movimentos circulares e vá descendo pelo corpo todo, o toque de vocês no bebê ajuda muito, além do carinho, ajuda no estímulo”, explicou a fisioterapeuta Jennifer.

Ainda pela equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde e Saneamento, a assistente social Pâmela Souza, falou sobre o planejamento familiar e a importância de cuidar de todos os detalhes da gestação.