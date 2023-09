Cratera quase "engole" carro em Bonito após chuvas

Carro caiu em cratera na rua da cidade / Redes sociais

Um carro caiu em um buraco em uma cratera na Rua das Flores, durante o temporal em Bonito, na tarde desta quarta-feira, 13.

Imagens nas redes sociais mostram que a enxurrada favoreceu a abertura da cratera.

Em nota, a prefeitura lamentou o incidente e informou que sinalizou o trecho, além de acionar a empresa responsável pela obra.

“Também reforçamos o pedido a comunidade, que se possível, usem rotas alternativas e desviem das ruas em obras durante o período de chuvas intensas, visto o risco maior de acidentes por conta da pouca visibilidade e da pista escorregadia. Nós estamos trabalhando para que as obras sejam concluídas o mais breve possível e tentando minimizar os danos a comunidade. Lembrem-se: o transtorno é passageiro, porém os resultados serão definitivos e para melhoria de vida da comunidade em geral!”, diz a nota.

Estragos

A intensidade da chuva com rajadas de vento também derrubou árvores e poste de luz na Rua Monte Castelo, na Vila Jaraguá, quase em frente ao Hotel Arauna.

“A equipe do Demtrat fechou a via porque o poste está energizado, com risco de choque elétrico. A equipe da Secretaria de Obras aguarda a chegada da Energisa para fazer a remoção dos fios e depois árvore, para poder liberar a via”.