CREAS orienta alunos sobre violência e exploração sexual de crianças e adolescentes

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Ontem (16), os alunos do projeto social Bombeiros do Amanhã de Aquidauana assistiram a uma palestra, ministrada pela psicóloga Letícia Panachuki, sobre o enfrentamento e combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Uma das formas de prevenção em relação à exploração sexual infantil é trabalhar o tema com as crianças e adolescentes, orientando e conscientizando. Além disso, é importante se atentar aos sinais que indiquem que a criança possa ter sido vítima de exploração sexual, como o isolamento social e a hipersexualização.

A palestra aos Bombeirinhos(as) faz parte das ações do CREAS na campanha Estadual de combate à violência e exploração sexual contra criança e adolescente. Oportunamente, a psicóloga explicou o que é e quais são os tipos de violência, bem como, explanou aos alunos sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e seus direitos enquanto crianças e adolescentes. Os alunos também aprenderam sobre os mecanismos de denúncia de casos de vítima ou se conhecerem alguém vítima de exploração ou violência.

“A violência não é apenas a física! Vocês sabiam que existe a violência psicológica, o abuso e exploração sexual, o abandono, situação de rua, negligência, todos estes são tipos de violência. Então, o CREAS trabalha justamente isso, para atender e ajudar as pessoas que estão em situação de risco, com direitos violados e, principalmente, para orientar a denunciar e buscar ajuda”, destacou a psicóloga Letícia.

O CREAS de Aquidauana, com aporte da Secretaria Municipal de Assistência Social, está trabalhando ações de conscientização e combate à violência. Composto por coordenadora, assistente social, psicóloga, advogado e orientador social, o CREAS oferece acompanhamento psicossocial com equipe técnica específica, de modo a potencializar a capacidade de proteção da família e do indivíduo, favorecendo a superação da situação de risco vivenciada.

SERVIÇO - O CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) de Aquidauana, realiza atendimento de segunda a sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h, no endereço: Rua Dos Ferroviários, 1231, Bairro Alto e também por telefone: (67) 99203-1641.