Criança fica ferida e borracharia destruída após compressor de ar explodir

Borracharia ficou destruída / Jornal da Nova

Uma criança se feriu e uma borracharia ficou destruída, após o compressor de ar explodir. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (29), no estabelecimento situado na avenida Rio Brilhante, no bairro Cristo Rei, em Nova Andradina.

Segundo o Jornal da Nova, um compressor de ar explodiu e a criança que estava na borracharia ficou ferida.

Com a explosão, o local ficou completamente danificado, com o telhado quebrada e parte da estrutura de madeira do teto caída ao chão. Pneus ficaram espalhados o que mostra o tamanho do susto.

A criança foi socorrida com ferimentos leves por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar e levada para o Hospital Regional.