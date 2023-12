Criança indígena morre após ser atropelada por um ônibus em Sidrolândia

Acidente deixou uma vítima / Sidrolândia News

Ana Beatriz Jorge de Oliveira, de 5 anos, perdeu a vida em um trágico acidente envolvendo um ônibus pertencente à Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti. O motorista enfrenta uma investigação sobre as circunstâncias que levaram a essa fatalidade.

Conforme o Sidrolândia News, o incidente ocorreu na noite de terça-feira, 5, por volta das 23hs, quando a pequena Ana Beatriz estava próxima ao ônibus, e, segundo relatos, o motorista alegou não ter visto a criança nas proximidades do veículo. O condutor, sem perceber o acidente, seguiu seu percurso normalmente. Foi somente após ser alertado por outras pessoas sobre o ocorrido que ele tomou conhecimento da tragédia que havia acontecido.

O motorista colaborou com as autoridades e prestou depoimento sobre o ocorrido. A Polícia, no entanto, está investigando se houve negligência e omissão de socorro por parte dele. Essa investigação visa esclarecer os detalhes do trágico episódio e determinar as responsabilidades envolvidas.

A equipe da Pax, empresa funerária, esteve presente no local e realizou a remoção do corpo da criança, que já se encontrava sem vida. A dor da perda se abateu sobre a comunidade da Aldeia Indígena Novo Corguinho, deixando familiares, amigos e vizinhos consternados diante de uma situação tão trágica.