Criança morre afogada na "Praia Marli" em Jardim

Neste domingo (24), em Jardim, uma menina de 07 anos, cujo nome não foi divulgado, morreu afogada no rio Miranda, no local conhecido como “Praia Marli. Segundo a imprensa local, a criança estava com o avô e outras crianças no rio durante a manhã deste domingo.

Após notar o desaparecimento, a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e após buscas pela equipe de resgate a vítima foi encontrada sem vida, vítima de afogamento.

A “Praia Marli” sempre foi uma opção de lazer para os jardinenses – e com esta onde de calor intenso – está sempre lotada.

O que fazer caso alguma criança seja vítima de afogamento?

1 – Mantenha a calma e avalie a cena da ocorrência. Se o afogamento for no mar ou rio, verifique a distância da vítima de dentro da água até a terra.

2 – Tente permanecer em terra e oferecer ajuda à vítima alcançando-a com objetos longos e rígidos ou boias e bolas flutuantes.

3 – Se a situação não for facilmente controlada por você, chame ajuda.

4 – Nunca use as próprias mãos para alcançar a vítima: em desespero, ela pode acabar puxando você como socorrista para dentro da água e piorando a cena.

5 – Em casos extremos, com necessidade de entrada na água, certifique-se de que você como socorrista é capaz de oferecer ajuda sem se prejudicar ou piorar a situação da vítima.