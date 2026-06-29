Criança se esconde atrás de sofá durante incêndio e morre asfixiada em MS

Fogo começou por volta das 20h, quando a criança estava dentro do imóvel / Reprodução Midiamax

Um menino de 06 anos morreu durante um incêndio que atingiu uma residência em Terenos, ocorrido na noite deste domingo (28). Segundo relatado por testemunhas, o fogo começou por volta das 20h, quando a criança estava dentro do imóvel. No momento em que as chamas se espalharam pela casa, ela se escondeu atrás de um sofá, na tentativa de se proteger.

Familiares participavam de uma confraternização na área externa da residência, perceberam o incêndio e entraram no imóvel para tentar localizar o garoto. No entanto, devido à intensa fumaça que tomou conta do ambiente, eles não conseguiram encontrá-lo a tempo.

De acordo com o Midiamax, o menino acabou morrendo por asfixia provocada pela fumaça enquanto permanecia escondido atrás do móvel.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o incêndio e prestar atendimento à ocorrência, mas, quando chegaram ao local, a criança já estava sem sinais vitais.

Ao ser informada da morte do neto, a avó da vítima passou mal e precisou receber atendimento médico.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.