Crianças do CMEI Valdir Cathcart participam de plantio de mudas de ipê

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O CMEI Valdir Cathcart Ferreira recebeu a ação do projeto de extensão “Arborizando: plantar uma árvore é cuidar do futuro”, de autoria do Prof. Dr. Allan Mota, coordenador do curso de Engenharia Florestal da UEMS/Aquidauana.

Como atividade do projeto, as crianças matriculadas nos Pré I e II assistem ao teatro de fantoches, que fala importância da minhoca, participaram de dinâmicas e, por fim, aprendem a plantar as mudas de ipê.

“Cada uma das 75 crianças plantaram a sementinha de ipê. Muito legal ver elas entrando no clima do projeto e, ainda, colocar a plaquinha com nome em suas respectivas sementinhas plantadas. Com isso, criamos um viveiro rústico no CMEI”, explicou o Prof. Dr. Allan.

O projeto “Arborizando: plantar uma árvore é cuidar do futuro”, com duração de dois anos, é divido em várias pequenas ações na comunidade e o CMEI Valdir Cathcart, é a unidade piloto do projeto, pelo segundo ano consecutivo é contemplado com a ação.

“Nós ficamos muito felizes de receber este tipo de ação aqui. Nossas crianças precisam entender a importância do meio ambiente, então, além de explicarmos em sala de aula, trabalhar dessa forma lúdica, com certeza, agrega um resultado mais amplo e positivo no aprendizado das crianças e na relação delas com a natureza”, pontuou a diretora do CMEI Synara Azambuja

Em nota, a diretora em nome da comunidade escolar, agradece ao professor Allan e seus alunos envolvidos no projeto e reforça que o CMEI está de portas abertas para os projetos.

Além desse projeto, o CMEI Valdir Cathcart também é contemplado com projeto “Sociologia da Infância na prática”, de autoria da Profª. Drª Janaína Maia da UFMS/Aquidauana, a qual realiza oficinas com os alunos sobre o uso dos espaços e exploração de materiais.

*Com informações da assessoria