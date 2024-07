Cultura Viva em Corumbá: Confira a programação no Instituto Moinho Cultural

Evento tradicional na região / Divulgação

Entre os dias 17 e 20 de julho, o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, localizado em Corumbá, participará da campanha Julho Cultura Viva pelo Brasil, uma iniciativa do Ministério da Cultura em celebração aos 20 anos da Política Nacional de Cultura Viva.

Durante esses dias, diversas atividades estão programadas:

1. Oficina “O corpo que habitamos”

- Data: 17 a 19 de julho

- Horário: 10h às 13h (com intérprete de Libras)

- Descrição: Esta oficina visa proporcionar ferramentas para o conhecimento e uso do próprio corpo, explorando a criação a partir do autoconhecimento, aberta tanto para pessoas com experiência corporal quanto para iniciantes. Os participantes poderão desenvolver habilidades de interpretação sem estar limitados a uma única estética de dança, explorando conceitos como espacialidade, gravidade, ritmo, coordenação, intenção de movimento, memória e improvisação. A oficina é gratuita, com 20 vagas disponíveis.

2. Diálogos Culturais

- Data: 20 de julho

- Horário: a partir das 9h

- Descrição: Um encontro dedicado à discussão da Nova Política Pública da Cultura, aberto ao público interessado. Os Comitês de Cultura terão papel fundamental na articulação e implementação das políticas culturais locais e regionais, promovendo a cultura de maneira inclusiva e abrangente.

3. Festa Nhô Moinho

- Data:20 de julho

- Horário: 18h

- Descrição:Organizada pelo Pontão de Cultura e pelo Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, com apoio do Comitê de Cultura de MS, a festa deste ano tem como tema “Nhô Moinho na Bio”, explorando a importância da biodiversidade através da arte, especialmente consciente sobre as questões das queimadas.

Além das diversas barraquinhas com comidas típicas, a festa contará com apresentações da dupla sertaneja Júlia e Renato, danças típicas das quadrilhas Chama Caipira e Salesianos, além de performances da Cia de Dança do Pantanal com “Janela do Dia” e da OCAMP com “Forró do Meio do Dia”.

Essas atividades buscam promover a cultura e proporcionar momentos de aprendizado e celebração para todos os participantes interessados.