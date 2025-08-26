Curso de artesanato valoriza cultura e gera renda na Aldeia Lagoinha

As peças produzidas, além de representarem a identidade da comunidade / Divulgação

As aulas foram realizadas na residência do senhor Cirilo, sob a orientação da professora Ramona, especialista em técnicas de trançado com materiais naturais como taboa (planta aquática) e fibras do tronco da bananeira. Ao longo dos quatro dias de atividade, as participantes aprenderam a confeccionar peças artesanais com identidade cultural, alinhando tradição e sustentabilidade.

Entre os dias 19 e 22 de agosto, a Aldeia Lagoinha, localizada no município de Miranda, foi palco de uma imersão cultural transformadora. Moradoras da comunidade participaram do Curso de Artesanato com Taboa e Fibra de Banana, promovido com o objetivo de valorizar saberes tradicionais e incentivar a geração de renda por meio do trabalho manual.

A iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria entre o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), o Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena e a Secretaria Municipal de Agricultura. A Prefeitura de Miranda expressou agradecimentos ao presidente do Sindicato, Adauto Rodrigues, pela articulação do curso, e ao secretário Wilson Santos, pelo trabalho contínuo em prol da agricultura familiar e do fortalecimento das comunidades indígenas do município.

Tradição

Mais do que uma capacitação, o curso reforça o compromisso com o resgate cultural, a valorização do saber ancestral e a autonomia das mulheres indígenas. As peças produzidas, além de representarem a identidade da comunidade, têm potencial de comercialização no mercado de artesanato sustentável, ampliando as possibilidades de renda complementar para as famílias da aldeia.

