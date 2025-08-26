Curso de artesanato valoriza cultura e gera renda na Aldeia Lagoinha

Moradoras aprendem técnicas com taboa e fibra de bananeira em iniciativa que une tradição, sustentabilidade e inclusão produtiva
As peças produzidas, além de representarem a identidade da comunidade / Divulgação
Entre os dias 19 e 22 de agosto, a Aldeia Lagoinha, localizada no município de Miranda, foi palco de uma imersão cultural transformadora. Moradoras da comunidade participaram do Curso de Artesanato com Taboa e Fibra de Banana, promovido com o objetivo de valorizar saberes tradicionais e incentivar a geração de renda por meio do trabalho manual.
As aulas foram realizadas na residência do senhor Cirilo, sob a orientação da professora Ramona, especialista em técnicas de trançado com materiais naturais como taboa (planta aquática) e fibras do tronco da bananeira. Ao longo dos quatro dias de atividade, as participantes aprenderam a confeccionar peças artesanais com identidade cultural, alinhando tradição e sustentabilidade.
A iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria entre o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), o Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena e a Secretaria Municipal de Agricultura. A Prefeitura de Miranda expressou agradecimentos ao presidente do Sindicato, Adauto Rodrigues, pela articulação do curso, e ao secretário Wilson Santos, pelo trabalho contínuo em prol da agricultura familiar e do fortalecimento das comunidades indígenas do município.
Tradição
Mais do que uma capacitação, o curso reforça o compromisso com o resgate cultural, a valorização do saber ancestral e a autonomia das mulheres indígenas. As peças produzidas, além de representarem a identidade da comunidade, têm potencial de comercialização no mercado de artesanato sustentável, ampliando as possibilidades de renda complementar para as famílias da aldeia.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Enfrentamento à Violência contra Mulheres
Trânsito
Ciclista fica ferido em acidente com carro na MS-450 em Aquidauana
Ciclista fica ferido em colisão com próximo a MS-450 de Aquidauana
Ciclista sofre traumatismo craniano após atropelamento em Corumbá
Policial
As investigações tiveram início após a apreensão de materiais eletrônicos do suspeito durante a Operação Nicolau 16
Economia
É o menor índice desde setembro de 2022
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS