Curso de compotas de frutas capacita moradores da Cohab em Miranda

Iniciativa teve apoio do ESF Vitório Vedovato e reforçou ações de saúde, geração de renda e educação alimentar
Curso ensinou técnicas para produção de compotas e frutas em calda / Divulgação
No último fim de semana, moradores do bairro Cohab, em Miranda, participaram do Curso de Compotas de Frutas, promovido pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, em parceria com o Senar e com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura.
A formação contou com a colaboração dos agentes de saúde do ESF Vitório Vedovato, que ajudaram a mobilizar os participantes e fortaleceram o vínculo entre comunidade e serviços públicos.
O curso, articulado por Fátima Ramos, ensinou técnicas para produção de compotas e frutas em calda, com foco em boas práticas de higiene, conservação dos alimentos e potencial geração de renda.
O coordenador do ESF Vitório Vedovato, enfermeiro Silvio Estevão, participou do encerramento da atividade e destacou a importância da integração entre saúde, agricultura e educação como estratégia para o desenvolvimento das famílias da região.
Pela rede social, a Prefeitura de Miranda agradeceu o apoio do presidente do Sindicato Rural, Adauto Rodrigues, e do secretário de Agricultura, Wilson Santos, pelo compromisso com ações que promovem a autonomia das comunidades e a capacitação profissional local.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cidades
Nota MS Premiada vai sortear R$ 300 mil na próxima semana
Nota MS Premiada vai distribuir R$ 300 mil em sorteio no dia 28
Educação
Resolução que cria o PBP-PMM está publicada no DOU desta segunda-feira
Saúde
Além de não ter efeito, substância podia causar danos graves à saúde
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS