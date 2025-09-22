Acessibilidade

22 de Setembro de 2025

Cidades

Curso de compotas de frutas capacita moradores da Cohab em Miranda

Iniciativa teve apoio do ESF Vitório Vedovato e reforçou ações de saúde, geração de renda e educação alimentar

Redação

Publicado em 22/09/2025 às 17:31

Curso ensinou técnicas para produção de compotas e frutas em calda / Divulgação

No último fim de semana, moradores do bairro Cohab, em Miranda, participaram do Curso de Compotas de Frutas, promovido pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, em parceria com o Senar e com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura.

A formação contou com a colaboração dos agentes de saúde do ESF Vitório Vedovato, que ajudaram a mobilizar os participantes e fortaleceram o vínculo entre comunidade e serviços públicos.

O curso, articulado por Fátima Ramos, ensinou técnicas para produção de compotas e frutas em calda, com foco em boas práticas de higiene, conservação dos alimentos e potencial geração de renda.

O coordenador do ESF Vitório Vedovato, enfermeiro Silvio Estevão, participou do encerramento da atividade e destacou a importância da integração entre saúde, agricultura e educação como estratégia para o desenvolvimento das famílias da região.

Pela rede social, a Prefeitura de Miranda agradeceu o apoio do presidente do Sindicato Rural, Adauto Rodrigues, e do secretário de Agricultura, Wilson Santos, pelo compromisso com ações que promovem a autonomia das comunidades e a capacitação profissional local.

