Curso de compotas de frutas capacita moradores da Cohab em Miranda

Curso ensinou técnicas para produção de compotas e frutas em calda / Divulgação

A formação contou com a colaboração dos agentes de saúde do ESF Vitório Vedovato, que ajudaram a mobilizar os participantes e fortaleceram o vínculo entre comunidade e serviços públicos.

No último fim de semana, moradores do bairro Cohab, em Miranda, participaram do Curso de Compotas de Frutas, promovido pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, em parceria com o Senar e com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura.

O curso, articulado por Fátima Ramos, ensinou técnicas para produção de compotas e frutas em calda, com foco em boas práticas de higiene, conservação dos alimentos e potencial geração de renda.

O coordenador do ESF Vitório Vedovato, enfermeiro Silvio Estevão, participou do encerramento da atividade e destacou a importância da integração entre saúde, agricultura e educação como estratégia para o desenvolvimento das famílias da região.

Pela rede social, a Prefeitura de Miranda agradeceu o apoio do presidente do Sindicato Rural, Adauto Rodrigues, e do secretário de Agricultura, Wilson Santos, pelo compromisso com ações que promovem a autonomia das comunidades e a capacitação profissional local.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!